Record european pentru România la haltere prin performanța excepțională a Mihaelei Cambei!

Record european la haltere pentru România prin performanța excepțională a Mihaelei Cambei!!! Performanță istorică la Campionatul European de Haltere de la Batumi!!!
Publicat de mihaipohoata, 20 aprilie 2026, 12:09
Mihaela Cambei scrie istorie și urcă pe podium cu trei medalii iar marele ei triumf este cucerirea aurului la smuls, după ce a ridicat 95 kg și a stabilit astfel un nou record european, dominând competiția și confirmându-și forma excepțională.
Rezultatele Mihaelei Cambei sunt impresionante!
Aur la smuls, 95 kg, record european!!!
Argint la aruncat, 114 kg;
Argint la total, 209 kg.
România revine astfel în prim-planul halterelor europene iar Mihaela Cambei devine una dintre cele mai puternice prezențe ale competiției.
Sursă: Federația Română de Haltere.