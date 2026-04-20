Record european pentru România la haltere prin performanța excepțională a Mihaelei Cambei!

Record european la haltere pentru România prin performanța excepțională a Mihaelei Cambei!!! Performanță istorică la Campionatul European de Haltere de la Batumi!!!

Record european pentru România la haltere prin performanța excepțională a Mihaelei Cambei!

Publicat de mihaipohoata, 20 aprilie 2026, 12:09


Mihaela Cambei scrie istorie și urcă pe podium cu trei medalii iar marele ei triumf este cucerirea aurului la smuls, după ce a ridicat 95 kg și a stabilit astfel un nou record european,  dominând competiția și confirmându-și forma excepțională.

Rezultatele Mihaelei Cambei sunt impresionante!

Aur la smuls, 95 kg, record european!!!

Argint la aruncat, 114 kg;

Argint la total, 209 kg.

România revine astfel în prim-planul halterelor europene iar Mihaela Cambei devine una dintre cele mai puternice prezențe ale competiției.

Sursă: Federația Română de Haltere.

 

Sursă: Federația Română de Haltere.

