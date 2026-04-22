Iași: Lansarea volumului „Ion Irimescu – Eseu despre Paradigma Fidiacă”, o ediție omagială semnată de regretatul critic Valentin Ciucă

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 aprilie 2026, 10:22

Miercuri, 22 aprilie 2026, începând cu ora 17:00, Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească din Iași va găzdui lansarea volumului „Ion Irimescu – Eseu despre Paradigma Fidiacă”, semnat de criticul de artă Valentin Ciucă.

Evenimentul este organizat de Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, și face parte din itinerarul cultural al proiectului „Luna Sculptorilor Români”, ediția a VI-a și reprezintă un dublu omagiu: unul dedicat maestrului Ion Irimescu și unul adus memoriei autorului cărții, plecat dintre noi.

Lansarea va fi prezentată de criticul de artă Maria Bilașevschi, președinte UAP Filiala Iași, și moderată de jurnalistul Vasile Arhire. Alături de autor, la eveniment vor fi prezenți managerul Ateneului Național din Iași, Mihai G. Marius Andrei, artiștii plastici Constantin Tofan și Vladlen Babcinețchi, scriitorul Grigore Ilisei și poetul Daniel Corbu.

Ion Irimescu (1903-2005), supranumit „patriarhul artelor plastice românești”, rămâne o figură monumentală a culturii naționale, fiind membru al Academiei Române și fondator al Muzeului de Artă din Fălticeni – cea mai mare colecție de autor din țară. Format la București și Paris, Irimescu a dezvoltat un stil inconfundabil ce îmbină rigoarea clasică cu o spiritualitate profundă, opera sa fiind dominată de teme universale precum muzica, maternitatea și mitul biblic.

Valentin Ciucă (1943–2023) a fost unul dintre cei mai rafinați și prolifici exegeți ai artei contemporane românești, un „arhitect al cuvântului” care a transformat critica de artă într-o formă de literatură. Mentor și prieten apropiat al marilor artiști, acesta a lăsat în urmă o moștenire impresionantă de zeci de volume, fiind un cronicar neobosit care a documentat cu pasiune și erudiție spiritul estetic al Moldovei și al întregii țări.