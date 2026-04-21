Colegiul Medicilor Iași, partener al Conferinței EURACT 2026, care reunește sute de participanți din țară și străinătate

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 aprilie 2026, 13:20

Colegiul Medicilor Iași este partener al Conferinței Educaționale EURACT, care va avea loc în Iași în perioada 23 – 25 aprilie 2026.

Evenimentul, aflat la a patra ediție, are ca temă principală rolul tehnologiilor digitale și al inteligenței artificiale în medicina de familie. Evenimentul cu numele „Teaching Tomorrow’s Family Doctors: Keeping Patients Close at Heart in the Digital Era” „Formarea medicilor de familie de mâine: cum păstrăm pacientul aproape de inimă în era digitală”) este unul de referință pentru comunitatea medicală atât din țară, cât și din străinătate.

„Această temă vine în continuarea temei ediției precedente care avea ca bază tot era digitală și care a avut loc în 2023 în Slovenia. Acest titlu îmbină importanța legăturii și a colaborării medic-pacient în contextul erei digitale, cu avantajele și dezavantajele existente. Legătura dintre medic și pacient, precum și era digitală, trebuie să fie încadrate într-un context educațional pentru că EURACT este o rețea care are ca scop dezvoltarea proceselor educaționale în medicină și implicit în medicina de familie”, a precizat dr. Răzvan Miftode, reprezentantul României în Consiliul EURACT.

Înscrieri record din străinătate

Organizatorii evenimentului susțin că există o dorință foarte mare de a participa, în special din partea medicilor din străinătate, două treimi din cei înscriși fiind din afara granițelor. „Dacă din România avem aproximativ 70 de participanți înscriși, ceea ce reprezintă o participare chiar peste așteptări, ceilalți 140 de participanți sunt din alte 34 de țări, ceea ce reprezintă un record. Din 184 de abstracte trimise au fost selectate 144, a fost un proces de review cu analiști evaluatori independenți anonimi care nu au știut cine este autorul, a fost o evaluare riguroasă”, a completat dr. Răzvan Miftode.

Reprezentantul României în Consiliul EURACT a mai precizat că evenimentul are trei piloni: educația, relația medic-pacient și era tehnologică. Astfel, vor exista atât prezentări orale, cât și workshopuri sau expoziție de postere. Până în momentul de față sunt peste 140 de lucrări acceptate care vor fi prezentate oral, peste 60 de postere care vor fi afișate fizic pe holurile conferinței, dar și 21 de workshopuri în cadrul cărora se vor aborda din punct de vedere educațional diverse aspecte ale practicii medicale.

„Vreau să aduc mulțumiri atât Colegiului Medicilor Iași, cât și conducerii UMF Iași care ne-a sprijinit și ne sprijină foarte mult în organizarea evenimentului încă de acum doi ani, de când am început demersurile. Răspunsurile au fost în mod constant pozitive, mereu cu deschidere către colaborare, ceea ce este extraordinar”, a mai precizat reprezentantul României în Consiliul EURACT.

Conferința Educațională EURACT 2026 este organizată de European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine și Societatea Națională de Medicina Familiei din România (SNMF). Partenerii academici și instituționali ai evenimentului sunt Colegiul Medicilor Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași).

