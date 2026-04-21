Zoli Tóth și percuționiștii Cantus Mundi în Turneul Ansamblurilor de Percuție

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 aprilie 2026, 11:20

Programul Național Cantus Mundi invită publicul la seria de concerte extraordinare de percuție susținute de ansamblul Young Beats, coordonat de muzicianul Zoli Tóth, alături de 7 ansambluri de percuție, în cadrul celui mai mare turneu dedicat muzicii de percuție din România.

Repertoriul din acest an, ales de Zoli Tóth, este unul cu totul inedit, având la bază muzica tradițională românească, combinată cu muzica electronică realizată cu ajutorul sintetizatoarelor analogice și digitale.

„Aceasta este, probabil, una dintre cele mai importante mișcări dedicate muzicii de percuție din România. Multă vreme lăsată deoparte, această latură fantastică a muzicii clasice a înflorit datorită acestui turneu. Publicul din sală a înțeles că percuția nu este despre zgomot, ci despre ritm, melodie și multă armonie”, a declarat prof. Zoli Tóth.

Cea de a patra ediție a Turneului Ansamblurilor de Percuție, inițiat de muzicianul Alexandru Veleșcu, se desfășoară în perioada 22 aprilie – 29 mai 2025 și include concerte în șapte orașe: Iași, Piatra Neamț, Constanța, Brașov, Bacău, București, Suceava.

Accesul publicului la evenimente este gratuit.

Pe scenă se vor reuni peste 60 de percuționiști, membri ai celor 8 ansamblurilor participante: Ansamblul de percuție Young Beats din cadrul Programului Național Cantus Mundi București (Conducerea muzicală: prof. Zoli Tóth), Ansamblul de percuție al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca – Extensia Piatra-Neamț (Conducerea muzicală: lect. univ. dr. Alexandru Veleșcu), Ansamblul de percuție „Alternances” – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (Conducerea muzicală: conf. univ. dr. Constantin Stavrat), Ansamblul de percuție „Versus” – Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov (Coordonator: prof. Adriana Cristina Puia), Ansamblul de percuție „Spirit” – Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău (Conducerea muzicală: prof. Mihai Bălan, prof. Alexandru Micu, prof. Alexandru Beldescu și prof. Liviu Țugui), Ansamblul de percuție „Juvenartis” – Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași (Conducerea muzicală: prof. Iustin Rusu), Ansamblul de percuție „Fireworks Magazine” – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava (Conducerea muzicală: prof. Lucian Rusu) și Ansamblul de percuție „Puls Percussion” – Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța (Conducerea muzicală: prof. Gelu Păun, prof. Valentin Tănase).

Repertoriul concertelor include lucrări ce acoperă toate genurile muzicale, de la muzică compusă de J. S. Bach, la muzică contemporană.

CALENDARUL CONCERTELOR

22 aprilie, ora 18:00 | IAȘI

Sala de Festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”

23 aprilie, ora 18:00 | PIATRA NEAMȚ

Cinema „Mon Amour”

27 aprilie, ora 18:00 | CONSTANȚA

Sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”

29 aprilie, ora 18:00 | BRAȘOV

Sala Patria a Filarmonicii Brașov

30 aprilie, ora 18:30 | BACĂU

Sala Mare a Teatrului Municipal Bacovia

19 mai, ora 18:00 | BUCUREȘTI

Sala Mare Gabroveni a Centrului Cultural ARCUB

29 mai, ora 19:00 | SUCEAVA

Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare”

Turneului Ansamblurilor de Percuție este un proiect cultural și educațional, inițiat în anul 2019 de unul din exponenții de marcă ai școlii românești de percuție, lect. univ. dr. Alexandru Veleșcu, cadru didactic la Extensia Piatra-Neamț a Academiei Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca.

***

Sponsor principal: ROMPETROL

Sponsori: Aqua Carpatica, Rețeaua Privată de Sănătate „Regina Maria”

Parteneri instituționali: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, ARCUB, Casa Corpului Didactic, Centrul de Cultură Arcuș, Circul Metropolitan București, Domeniile Sâmburești, Institutul Cultural Român, Opera Comică pentru Copii, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Senatul României, Soundfeed, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Televiziunea română, UNIMIR, Universitatea Politehnica București, USAMV Cluj-Napoca

Parteneri media: AGERPRES, Agenția de cArte, Amos News, Bookhub, București Business, B1 TV, B365, București FM, Digi24, Euronews România, Europa FM, Itsy Bitsy, Leviathan, Munteanu recomandă, Prima News, Radio France Internationale România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio Trinitas, Revista Biz, Romania Journal, Spotmedia.ro, TVR Cultural, Zile și Nopți

***

Programul Național Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, inițiat de renumitul dirijor Ion Marin și derulat de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Cantus Mundi a fost lansat pe 29 septembrie 2011, iar în 2014, prin decizie guvernamentală, programul a devenit o nouă Direcție a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. După 14 ani de activitate, și 11 ani de la oficializarea sa, Cantus Mundi reunește sub umbrela sa 2.510 de coruri în România și diaspora și peste 87.800 de copii și tineri.

Zoli Tóth este un artist conceptual, de avangardă, care a dezvoltat unele dintre cele mai interesante și respectate proiecte fusion din România. Deținător, în 2005, al celei mai bune poziționări până în prezent a României la Eurovision, muzicianul este bine cunoscut atât pentru experiența sa în zona muzicii pop, ca fondator al trupelor SISTEM și Zoli Tóth Project, cât și ca solist de muzică clasică sau electronică.

Zoli Tóth este singurul artist pop român care a participat, în calitate de solist, la 4 ediții ale Festivalului Internațional „George Enescu” (2011, 2013, 2015, 2023). În anul 2021, a lansat albumul-concept „Better Together”, primul său album solo, un proiect experimental unic, în care vibrafonul este instrumentul principal, alături de sintetizatoare analogice, instrumente de percuție și materiale reciclate. În cei aproape 30 de ani de carieră a susținut concerte în Singapore, Germania, Ungaria, Spania, Norvegia, Suedia, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Belgia, Italia, Moldova, Turcia, Grecia, Malta, Franța, Emiratele Arabe Unite, Republica Dominicană, Japonia și România.

Zoli Tóth este fondatorul programului național de educație muzicală BeatAgora, un proiect care oferă liceenilor acces gratuit la instrumente muzicale moderne și îi sprijină să-și formeze trupe și să urce pe scenă.

Totodată, Zoli Tóth este un eco-activist recunoscut, fiind unul dintre cei mai implicați artiști români în domeniul educației ecologice și al responsabilității sociale. Promovează și participă constant la cauze sociale și proiecte educaționale, acțiuni de voluntariat și inițiative dedicate protecției mediului și dezvoltării durabile, încurajând un stil de viață sănătos.Din 2010, este realizatorul emisiunii Ecofrecvența, cea mai longevivă emisiune radio din România dedicată mediului.

În 2018, s-a alăturat Programului Național Cantus Mundi, devenind coordonatorul secției de percuție și unul dintre cei mai apreciați formatori ai programului.

Ansamblul de percuție Young Beats este un proiect special dezvoltat în cadrul Secției de percuție a Programului Național Cantus Mundi. Formată din 10 membri, sub coordonarea lui Zoli Tóth. Încă din 2018, Young Beats s-a remarcat pe unele dintre cele mai importante scene ale României: Festivalul Internațional „Cerbul de Aur”, Ateneul Român, Cantus Mundi Fest, Filarmonica Brașov, Teatrul Național București, Teatrul Municipal Bacau, Opera Romana București, Pavilionului României la Expoziția Mondială de la Dubai etc. Young Beats au participat alături de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” la toate reprezentațiile cu public ale evenimentului „Ave Maria” și se regăsesc alături de Corul Madrigal pe albumul discografic „Ave Maria”. În anul 2025, Young Beats și Zoli Tóth au susținut 35 de recitaluri la Pavilionului României la Expoziția Mondială de la Osaka, la care au participat peste 10.000 de spectatori.