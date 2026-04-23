Presa în România după '89: între câine de pază și câine de companie Conferință susținută de Cătălin Tolontan cu ocazia aniversării de 19 ani a Asociației Studenților Jurnaliști

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 11:24

Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ) are plăcerea de a vă invita la Gala Aniversară de 19 ani, care îl are ca invitat pe reputatul jurnalist Cătălin Tolontan.

Evenimentul va avea loc pe 27 aprilie 2026, de la ora 17:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Programul galei aniversare este împărțit în 2 segmente. În deschidere vor susține discursuri cadre didactice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism și Științe ale Comunicării: profesor universitar emerit, doctor, inginer și matematician, membru corespondent al Academiei Române, Daniel Condurache, și lector universitar doctor Lucian Bălănuță.

Ulterior, Cătălin Tolontan va susține conferința „Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie”, în care va aborda teme precum libertatea presei, evoluția media și influența perioadei comuniste asupra modului în care jurnaliștii aleg și transmit informația.

Antonie Puiu, președintele Asociației Studenților Jurnaliști, declară: „Va fi o gală aniversară care unește generații, creează punți și oferă perspective. Nu este un simplu discurs despre presă, ci o radiografie a acesteia, de la căderea regimului comunist și până în prezent”.

Participarea la acest eveniment este gratuită și deschisă publicului larg.

ORGANIZAT DE: Asociația Studenților Jurnaliști

PARTENERI OFICIALI: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Domeniile Sâmburești, AQUA Carpatica, Hanu’ Sărărie 1896, RedBull.

PARTENERI MEDIA: TVR Iași, Radio România Iași, VivaFM, Iași TV Live.

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 09:39

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașiul își adună energia și solidaritatea la startul uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale...

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 
(AUDIO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 08:12

(AUDIO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate....

(AUDIO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate
Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 07:51

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Gheorghe, martir din secolul al IV-lea, patronul spiritual al Forţelor Terestre Române. Aproape un...

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe
UAIC organizează „Zilele Porţilor Deschise” pentru elevii de liceu
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 07:03

UAIC organizează „Zilele Porţilor Deschise” pentru elevii de liceu

În perioada 23–24 aprilie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează evenimentul „Zilele Porților Deschise”,...

UAIC organizează „Zilele Porţilor Deschise” pentru elevii de liceu
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 07:03

Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani

Centrul Cultural Botoșani, prin Direcția Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, instituție publică aflată în subordinea Consiliului...

Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 06:50

Un Stradivarius în școli, ediție pentru copii cu deficiențe de vedere, la Târgu Frumos și Pașcani – 23 aprilie

Pe 23 aprilie, Răzvan Stoica (vioara Stradivarius ex Ernst 1729) și Andreea Stoica (pian) vor avea întâlniri și recitaluri la Liceul Special...

Un Stradivarius în școli, ediție pentru copii cu deficiențe de vedere, la Târgu Frumos și Pașcani – 23 aprilie
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 05:27

METEO: Precipitații mixte, ninsori la munte, vânt puternic și brumă în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00 Fenomene vizate:precipitații mixte la munte,...

METEO: Precipitații mixte, ninsori la munte, vânt puternic și brumă în Moldova
Prim plan miercuri, 22 aprilie 2026, 12:26

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 24-29 aprilie 2026

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 24-29 aprilie 2026. Vineri, 24 aprilie 2026 18:00 – Cu mâinile pe oraș – Le...

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 24-29 aprilie 2026