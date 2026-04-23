Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie Conferință susținută de Cătălin Tolontan cu ocazia aniversării de 19 ani a Asociației Studenților Jurnaliști

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 11:24

Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ) are plăcerea de a vă invita la Gala Aniversară de 19 ani, care îl are ca invitat pe reputatul jurnalist Cătălin Tolontan.

Evenimentul va avea loc pe 27 aprilie 2026, de la ora 17:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Programul galei aniversare este împărțit în 2 segmente. În deschidere vor susține discursuri cadre didactice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism și Științe ale Comunicării: profesor universitar emerit, doctor, inginer și matematician, membru corespondent al Academiei Române, Daniel Condurache, și lector universitar doctor Lucian Bălănuță.

Ulterior, Cătălin Tolontan va susține conferința „Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie”, în care va aborda teme precum libertatea presei, evoluția media și influența perioadei comuniste asupra modului în care jurnaliștii aleg și transmit informația.

Antonie Puiu, președintele Asociației Studenților Jurnaliști, declară: „Va fi o gală aniversară care unește generații, creează punți și oferă perspective. Nu este un simplu discurs despre presă, ci o radiografie a acesteia, de la căderea regimului comunist și până în prezent”.

Participarea la acest eveniment este gratuită și deschisă publicului larg.

ORGANIZAT DE: Asociația Studenților Jurnaliști

PARTENERI OFICIALI: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Domeniile Sâmburești, AQUA Carpatica, Hanu’ Sărărie 1896, RedBull.

PARTENERI MEDIA: TVR Iași, Radio România Iași, VivaFM, Iași TV Live.

