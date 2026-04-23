(AUDIO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 08:12 / actualizat: 23 aprilie 2026, 9:27

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate. Decizia a fost oficializată prin hotărâre  de Guvern.

Prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași, a declarat, pentru postul nostru de radio,  că înființarea Facultății de Științe ale Sănătății răspunde unei nevoi de organizare mai clare a unor programe deja existente, dar intră și în strategia de dezvoltare a instituției.

Viorel Scripcariu: O nouă facultate la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, din mai multe motive. În primul rând, că noi suntem într-o continuă dezvoltare și avem, în cadrul Facultății de Medicină, un număr foarte mare de studenți, aproape 6.000 de studenți, din totalul de peste 10.000 de studenți pe care îi avem, la ora actuală, în întreaga universitate. Și atunci am gândit o relocare a programelor de studiu de 180 și 240 de credite într-o nouă facultate, încât noua facultate, care se va numi Facultatea de Științe ale Sănătății, va cuprinde programe de studiu, respectiv Asistență medicină generală, Nutriție și dietetică, Radiologie și imagistică, iar ulterior vom dezvolta noi programe care, bineînțeles, vor trebui să parcurgă toate etapele de acreditare, programe ca, de exemplu, Managementul serviciilor de sănătate.

Noua structură devine a cincea facultate a UMF Iași, alături de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală.

Cele trei specializări,  care fac parte din Facultatea de Științe ale Sănătății, respectiv Asistență medicală generală, Nutriție și dietetică și Radiologie și imagistică sunt programe care funcționau până acum în cadrul Facultății de Medicină.

Prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași, a mai declarat, pentru postul nostru de radio, că înființarea noii facultății nu a presupus costuri suplimentare.

Viorel Scripcariu: La momentul de față, noi am obținut toate avizele și hotărârea de guvern pentru faptul că nu producem nicio cheltuială în plus. Practic, este o relocare a personalului administrativ și a programelor pe care le avem de la Facultatea de Medicină, care a devenit foarte mare și este greu de gestionat, 6.000 de studenți, într-o nouă facultate, încât costurile sunt inexistente. Pe viitor, când vom înființa și alte programe, probabil că vom avea nevoie și de costuri suplimentare. Noua facultate va avea decan, un prodecan, un administrator de facultate, care va avea și rol de secretar pe facultate.  La început, vor fi puțini studenți acolo. Estimăm, undeva, în jur de 1.000 de studenți.

Totodată, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași are în plan investiții de peste 65 de milioane de euro pentru modernizarea și consolidarea clădirilor, inclusiv pentru dotarea laboratoarelor și conservarea patrimoniului istoric. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

