Galați: Peste 500 de consumatori, fără gaze după prăbușirea unei drone

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 09:11

Circa 555 de consumatori casnici şi non-casnici de pe mai multe străzi din municipiul Galaţi au rămas fără gaze naturale, sâmbătă dimineaţă, alimentarea fiind oprită de operatorul Distrigaz Sud Reţele la cererea reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

‘În urma prăbuşirii unei drone în curtea unui imobil amplasat pe strada Sulfinei, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, la solicitarea reprezentanţilor ISU, Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 24 aprilie 2026, începând cu ora 07:45. În urma acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectaţi cca. 555 clienţi casnici şi non-casnici situaţi pe străzile Arcaşilor, Zimbrului, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, Aleea Meteo, Dănăilă Negoiţă, Sulfinei, Răchitei, Privighetorii, Zambilei, Tufănelelor, Graurului, Pescăruşului, Egretei, Malul Brateş, Libelului, Dropiei şi Căprioarei, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi’, au anunţat reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

Potrivit sursei citate, reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face după ce reprezentanţii ISU şi ai unităţilor de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbuşirea dronei.

Compania mai menţionează că după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Ministerul Apărării Naţionale a informat anterior că, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi au fost semnalate fragmente de dronă căzute, care au afectat o anexă de gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime.

‘Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN’, se menţiona într-un comunicat MApN. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

