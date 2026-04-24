(AUDIO) Protest pentru Autostrada Unirii A8 la Podu Iloaiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 13:20

Un protest pentru prioritizarea proiectului Autostrăzii Unirii A8 are loc astăzi în zona barierei de la Podu Iloaiei, un punct cunoscut pentru blocajele rutiere frecvente.

Acțiunea este programată între orele 13:00 și 15:00 și este organizat de Asociația civică „Hai că se poate”.

Participanții solicită Ministerului Transporturilor, CNIR și CNAIR să trateze autostrada A8 ca prioritate națională reală.

Organizatorii spun că proiectul nu trebuie să rămână doar o promisiune electorală, a precizat fondatorul asociației, Cătălin Urtoi.

Cătălin Urtoi: Din păcate au fost pierdute fondurile prin PNRR de pe cele două capete de pe A8., Miercurea Nirajului – Târgu Mureș și Moțca – Leghin și acum există riscul de a se pierde SAFE-ul, această nouă finanțare duală, civilă și militară.

Reporter: În momentul de față avem o nouă conducere la Ministerul Transportorilor. Ați încercat să luați legătura cu noua conducere, cu noul ministru?

Cătălin Urtoi: Nu, n-am încercat, abia au fost numiți ieri. Urmează și ei să-și preia funcțiile. Vom vedea după ce se finalizează această procedură.

