(AUDIO) Protest pentru Autostrada Unirii A8 la Podu Iloaiei

(AUDIO) Protest pentru Autostrada Unirii A8 la Podu Iloaiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 13:20

Un protest pentru prioritizarea proiectului Autostrăzii Unirii A8 are loc astăzi în zona barierei de la Podu Iloaiei, un punct cunoscut pentru blocajele rutiere frecvente.

Acțiunea este programată între orele 13:00 și 15:00 și este organizat de Asociația civică „Hai că se poate”.

Participanții solicită Ministerului Transporturilor, CNIR și CNAIR să trateze autostrada A8 ca prioritate națională reală.

Organizatorii spun că proiectul nu trebuie să rămână doar o promisiune electorală, a precizat fondatorul asociației, Cătălin Urtoi.

Cătălin Urtoi:  Din păcate au fost pierdute fondurile prin PNRR de pe cele două capete de pe A8., Miercurea Nirajului – Târgu Mureș și Moțca – Leghin și acum există riscul de a se pierde SAFE-ul, această nouă finanțare duală, civilă și militară.

Reporter: În momentul de față avem o nouă conducere la Ministerul Transportorilor. Ați încercat să luați legătura cu noua conducere, cu noul ministru?

Cătălin Urtoi:  Nu, n-am încercat, abia au fost numiți ieri. Urmează și ei să-și preia funcțiile. Vom vedea după ce se finalizează această procedură.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

METEO: Atenționare Cod galben de vânt în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vrancea
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 11:26

METEO: Atenționare Cod galben de vânt în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vrancea

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 21:00 Fenomene vizate: intensificări ale...

METEO: Atenționare Cod galben de vânt în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vrancea
Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 11:25

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca, a anunţat ministrul de Externe, Oana Ţoiu. Accidentul feroviar s-a produs joi...

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca
(AUDIO) AJOFM Iași sprijină 1.600 de tineri NEET, prin cursuri gratuite și consiliere. Aceștia primesc și stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 10:55

(AUDIO) AJOFM Iași sprijină 1.600 de tineri NEET, prin cursuri gratuite și consiliere. Aceștia primesc și stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii

Tinerii din categoria NEET, cei care nu sunt angajați și nu urmează o formă de educație sau formare, au noi oportunități de sprijin și...

(AUDIO) AJOFM Iași sprijină 1.600 de tineri NEET, prin cursuri gratuite și consiliere. Aceștia primesc și stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii
Suceava: AMAS 2026, ediția I a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – o inițiativă educațională pe cât de originală, pe atât de generoasă
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:58

Suceava: AMAS 2026, ediția I a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – o inițiativă educațională pe cât de originală, pe atât de generoasă

O nouă idee în premieră prinde viață la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava! Pregătirea academică în domeniul artelor este în...

Suceava: AMAS 2026, ediția I a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – o inițiativă educațională pe cât de originală, pe atât de generoasă
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:54

Copiii din Siret și din localitățile învecinate sunt invitați la un concert interactiv de muzică clasică în cadrul turneului Classic for Kids

Ediția din acest an a proiectului Classic for Kids este în plină desfășurare și ajunge joi, 30 aprilie, la Siret, unde copiii sunt invitați...

Copiii din Siret și din localitățile învecinate sunt invitați la un concert interactiv de muzică clasică în cadrul turneului Classic for Kids
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:50

Lansare de carte la Muzeul Unirii Iași: „Dincolo de Europa”, însemnări de călătorie semnate Aurel Panfil

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația Ziariștilor de Turism din România,...

Lansare de carte la Muzeul Unirii Iași: „Dincolo de Europa”, însemnări de călătorie semnate Aurel Panfil
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:50

Echilibrul între asistența medicală și politici publice: Dezbaterea „#FărăDiabet: Adevăr și Provocare” ajunge la Iași

Diabetul zaharat rămâne una dintre cele mai subestimate urgențe de sănătate publică din România – nu pentru că nu există soluții, ci...

Echilibrul între asistența medicală și politici publice: Dezbaterea „#FărăDiabet: Adevăr și Provocare” ajunge la Iași
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:46

(AUDIO) Intervenție dramatică în județul Neamț, încheiată cu focuri de armă și un deces

Intervenție dramatică în județul Neamț, încheiată cu focuri de armă și un deces. Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de trupele...

(AUDIO) Intervenție dramatică în județul Neamț, încheiată cu focuri de armă și un deces