Echilibrul între asistența medicală și politici publice: Dezbaterea „#FărăDiabet: Adevăr și Provocare” ajunge la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 aprilie 2026, 11:26

Diabetul zaharat rămâne una dintre cele mai subestimate urgențe de sănătate publică din România – nu pentru că nu există soluții, ci pentru că ele nu ajung la timp la oamenii care au nevoie de ele. Plecând de la această premisă, Asociația Caravana cu Medici organizează marți, 28 aprilie 2026, conferința regională de tip masă rotundă intitulată „#FărăDiabet: Adevăr și Provocare – Diabetul zaharat ca prioritate de sănătate publică – de la acces la integrare reală”. Evenimentul va avea loc la Zbor Hub Iași (str. Grigore Ureche, nr. 18), în intervalul orar 13:00 – 17:00.

Despre campania #FărăDiabet și nevoia de acțiune integrată

Campania națională #FărăDiabet, susținută de Boehringer Ingelheim, reprezintă un efort major de sănătate publică, menit să sprijine direct pacienții din comunitățile rurale vulnerabile și izolate. Obiectivul asumat nu este doar testarea medicală de rutină, ci integrarea reală a persoanelor nediagnosticate în sistemul de sănătate, facilitând astfel trecerea de la medicina reactivă la una proactivă și orientată spre soluții.

În perioada octombrie 2025 – decembrie 2026, peste 11.000 de persoane din mediul rural vor fi evaluate de către echipele multidisciplinare ale Asociației Caravana cu Medici. Cele șapte filiale regionale ale asociației vor derula cel puțin 110 caravane medicale la nivel național, urmărind simultan mai multe obiective: diagnosticarea persoanelor cu diabet zaharat, conectarea lor cu medicul specialist și integrarea în Programul Național de Diabet, alături de acțiunile de monitorizare post-integrare în comunitate de către asistenții medicali comunitari și medicii de familie.

Adevăr și Provocare: O agendă construită pe nevoile reale ale pacienților

Pentru a completa intervențiile din comunitățile rurale, masa rotundă de la Iași propune un format interactiv, structurat în patru faze. Agenda aduce în prim-plan adevăruri stringente din sistem, dar și pași concreți pentru depășirea obstacolelor. Printre temele esențiale supuse dezbaterii în cadrul atelierelor de lucru se numără:

Accesul real la monitorizarea diabetului – bariere și soluții practice.

– bariere și soluții practice. Pacientul vulnerabil și rolul rețelei locale – cine ține legătura cu comunitatea?

– cine ține legătura cu comunitatea? Iașiul ca hub regional – cât poate prelua un centru medical mare?

– cât poate prelua un centru medical mare? Pacientul neasigurat – program de tratament existent, monitorizare limitată.

Evenimentul va include și o sesiune de prezentări în cadrul căreia experți din sănătate vor aborda teme precum: rolul medicinei de familie în optimizarea traseului pacientului, povara diabetului în asistența medicală spitalicească, costurile vizibile și invizibile ale diabetului zaharat, precum și barierele psihologice în acceptarea și monitorizarea bolii.

Dezbaterea va reuni profesioniști din domeniul sănătății, experți și decidenți, printre care se numără, Prof. Univ. Dr.Liviu Oprea, Președinte regional SNMF și al Colegiului Medicilor Iași, Prof. Daniel Vasile Timofte, Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, Radu Țibichi, Director General CJAS Iași, Andreea Partene, psihoterapeut și reprezentant al asociației Vocea Pacienților și Anamaria Meauca, medic diabetolog la Clinica Consultmed.

Apel deschis către experții din sănătate

Succesul unui astfel de program național depinde de colaborarea profesioniștilor. De aceea, Asociația Caravana cu Medici lansează o invitație directă către experții cheie din sănătate – medici specialiști, medici de familie, asistenți, manageri de spitale și decidenți din administrația publică – să se alăture acestei dezbateri esențiale. Este nevoie de implicarea și viziunea tuturor profesioniștilor din sistem pentru a construi un ecosistem medical viabil, în care expertiza clinică să genereze politici publice în favoarea oamenilor.

Persoanele interesate să participe la eveniment sau să contribuie cu expertiză privind nevoile comunităților locale sunt invitate să contacteze asociația la adresa de e-mail: comunicare@caravanacumedici.ro

Caravanele medicale: Prezență activă în comunitățile din regiune

Dincolo de dezbaterea la nivel de politici de sănătate, medicii voluntari continuă intervențiile directe „la firul ierbii”. În perioada următoare, echipele vor fi prezente în regiune conform următorului program:

Comuna Banca (județul Vaslui): 25 aprilie.

25 aprilie. Comuna Scobinți (județul Iași): 9 mai.

9 mai. Comuna Vlădeni (județul Iași): 30 mai.

Prin aceste acțiuni, asociația își reafirmă misiunea de a asigura un parcurs medical demn și eficient pentru fiecare pacient, indiferent de mediul în care locuiește.

Despre organizatori

Caravana cu Medici este un ONG independent și apolitic, fondat în 2014. Organizația are un istoric de peste 300 de caravane medicale, prin care a oferit consultații unui număr de peste 30.000 de pacienți. Asociația a avut un rol esențial în elaborarea Legii Asistenței Medicale Mobile, adoptată în 2022.