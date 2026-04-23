#StareaEducației (INTERVIU) ”JobNet Click pentru Tineret”: soluția prin care AJOFM Iași readuce tinerii NEET pe piața muncii. Gabriela Vasilache, directorul instituției: ”Este esențial să prevenim șomajul în rândul acestor persoane, motivându-le să revină la educație sau să urmeze cursuri de reconversie, cu scopul final de a se angaja.”

Publicat de andreeadaraban, 23 aprilie 2026, 09:47

Proiectul „JobNet Click pentru Tineret”, derulat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, reprezintă o inițiativă amplă menită să sprijine integrarea tinerilor sub 30 de ani pe piața muncii, cu accent pe cei aflați în situații vulnerabile. Cu o durată de 36 de luni și finanțare europeană prin Programul Educației și Ocupare 2021–2027, proiectul își propune să ofere servicii personalizate, consiliere profesională și programe de formare adaptate realităților actuale.

Directorul executiv al instituției, Gabriela Vasilache, a declarat în emisiunea Starea Educației, că accesarea fondurilor europene este esențială pentru dezvoltarea unor astfel de inițiative, oferind „o gură de oxigen” care permite focalizarea pe grupuri vulnerabile.

Principala problemă identificată este cea a tinerilor NEET (Not in Education, Employment or Training), adică acei tineri între 16 și 30 de ani care nu se regăsesc nici în sistemul educațional, nici pe piața muncii și nici în programe de formare. Aceștia sunt considerați „tineri pierduți” sau „tineri fantomă”, iar proiectul urmărește creșterea gradului lor de angajabilitate.

Un element central al inițiativei este crearea unei rețele de sprijin. Peste 80 de instituții și organizații care interacționează cu tinerii au fost identificate, dintre care 30 au fost incluse într-o rețea activă. Aceasta reunește instituții publice, organizații studențești, unități de învățământ și autorități locale, cu scopul de a oferi servicii integrate și personalizate. Prin această colaborare, proiectul își propune nu doar identificarea tinerilor NEET, ci și prevenirea intrării acestora în șomaj, prin orientarea lor către educație sau formare profesională.

Activitățile desfășurate sunt variate și adaptate intereselor tinerilor. Accentul este pus pe dezvoltarea competențelor transversale (soft skills), dar și pe ateliere practice precum fotografie, handmade, educație financiară, nutriție, sport sau creare de conținut pentru social media.

De asemenea, sunt organizate cursuri scurte și workshop-uri care vizează dezvoltarea personală și profesională, completând ceea ce sistemul educațional formal nu oferă.

Un aspect important îl reprezintă consilierea individualizată. Tinerii sunt evaluați prin teste de aptitudini, iar în funcție de rezultate sunt orientați către domenii potrivite și către cursuri de reconversie profesională.

Toate serviciile oferite sunt gratuite, inclusiv cele ulterioare înscrierii în baza de date a AJOFM Iași. În plus, tinerii sunt stimulați financiar pentru angajare: la obținerea primului loc de muncă, aceștia pot primi o primă de stabilitate timp de doi ani, iar angajatorii beneficiază, la rândul lor, de sprijin financiar.

Redăm mai jos interviul integral:

Andreea Daraban: Care sunt principalele nevoi ale tinerilor pe care acest proiect își propune să le acopere?

Gabriela Vasilache: Aș vrea mai întâi să menționez că accesarea fondurilor europene nerambursabile reprezintă o gură de oxigen pentru noi, ca instituție publică, și putem să ne axăm pe acele grupuri vulnerabile. Bineînțeles, ținta este să creștem gradul de inserție, de ocupare a acestor tineri. Ideea scrierii unui astfel de proiect a pornit de la o problemă pe care noi o identificăm pe piața forței de muncă și problema pleacă de la tinerii numiți NEET, este acronimul de la acei tineri cu vârsta între 16 și 30 de ani pe care nu îi regăsim nicăieri. Nu îi regăsim nici în sistemul de educație, nu îi găsim nici la un loc de muncă, nu îi găsim nici în cursuri de reconversie profesională. Sunt acei tineri numiți în literatura de specialitate tineri pierduți sau tineri fantomă și bineînțeles că plecând de la această realitate pe care o întâlnim în toate țările Uniunii Europene, am scris un proiect prin care să găsim soluții astfel încât în urma unor activități, a aplicării unor metodologii, să creștem gradul de angajabilitate a acestor tineri.

Andreea Daraban: Practic în ce constă acest proiect?

Gabriela Vasilache: În primul rând, prin acest proiect, am identificat peste 80 de asociații, fundații, instituții, autorități publice, locale, instituții deconcentrate din Iași, care prin prisma competențelor și activității desfășurate interacționează cu tinerii. În baza acestor atribuții am creat o rețea de tineret. Am identificat 80 de instituții, ne-am întâlnit, am discutat, am încheiat parteneriate și am creat o rețea de 30 de instituții, astfel încât prin servicii personalizate pentru fiecare tânăr să găsim soluții, să-i atragem. Și proiectul, de fapt, vizează în primul rând identificarea acestor tineri. Identificăm pe cei care în momentul actual nu-i găsim nicăieri, deci pe mergem pe prevenție. Este foarte important ca acești tineri să nu ajungă șomeri, ci prin serviciile pe care noi le oferim să le aducem, să le insuflăm dorința de a se întoarce ori la o formă de învățământ, de exemplu a doua șansă prin completarea studiilor, sau să-i atragem spre cursuri de reconversie profesională și, bineînțeles, cu finalitatea găsirii unui job. Am creat această rețea. La nivelul municipiului Iași, în această rețea sunt acum 30 de reprezentanți a instituțiilor și mi-aș permite să le numesc pe cele mai importante. În primul rând, partenerul de bază este Inspectoratul Școlar Județean, fără de care cred că nu puteam să implementăm acest proiect. Bineînțeles că avem reprezentanții Consiliului Județean Iași, care coordonează UAT-urile din județul nostru, primăria municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială. Cred că avem 10 organizații studențești din Iași, de la aproape toate facultățile, fiind un centru universitar. Avem școli din municipiul Iași, deci am creat o rețea care să fie eficientă și să știm ce instrumente aplicăm acestor tineri. Mai departe, am organizat un curs de lucrători de tineret. Pentru că trebuie să recunoaștem că metodele și instrumentele de lucru cu acești tineri diferă de la o generație la alta. Și noi, instituțional, trebuie să avem această capacitate de schimbare și de adaptare la ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Și suntem veriga importantă dintre sistemul educațional și angajatori. Este o realitate cu care ne confruntăm în fiecare zi, pentru că dezvoltarea socio-economică a fost mult mai rapidă în ultimii cinci, șase ani, față de ceea ce învață copiii noștri pe băncile școlilor. Și atunci, noi suntem cei care ar trebui să armonizăm curricula școlară și să oferim, prin cursul de reconversie profesională, acele competențe care se cer de către angajatori pe piața muncii, vorbim de acele competențe reale, pentru că au un bagaj de cunoștințe teoretice. Noi oferim aceste competențe cerute de angajatori și suntem în relație cu angajatorii care știu ce doresc, s-au adaptat mai repede la cerințe și noi suntem veriga dintre cei doi actori.

Andreea Daraban: Ce tipuri de activități desfășurați în cadrul acestor centre?

Gabriela Vasilache: Am avut în vedere dezvoltarea unor soft skill-uri, competențe care să le creeze și să le insufle dorința de a lucra, pentru că acești tineri au renunțat timpuriu la școală și să știți că în ceea ce privește rata de abandon școlar, România nu deține un loc foarte bun, dar nu numai în sistemul educațional preuniversitar, ci și în cel universitar, și aici rata de abandon este mare. Și atunci, cu acești tineri încercăm să organizăm niște cursuri scurte, de la 15 la 60 de ore, workshop-uri, de exemplu să le insuflăm niște valori. Avem cerințe, pentru că am făcut o analiză înainte de a scrie acest proiect, pe cursuri de ateliere ce vizează arta fotografiei. Sunt foarte dorite de către tineri. Ei vor să învețe cum să folosească strategic telefonul mobil. Mai avem ateliere de handmade. Vom avea ateliere de lectură pentru acești tineri. Vom avea cursuri-evenimente de viață sănătoasă, competiții sportive, ateliere de nutriție și gastronomie, ceea ce nu oferă, efectiv, școala. Vom avea dezvoltare de competențe și creare de conținut pentru social media. A fost solicitare din partea acestor tineri. Educație financiară, să știe cum să-și gestioneze bănuții, ce înseamnă, de exemplu, când auzi de inflație. Să înțeleagă un grafic privind creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor. Deci toate aceste noțiuni le vor fi explicate pe înțelesul lor, astfel încât să-i pregătim să vină spre noi, spre serviciul public de ocupare și după aceea, prin servicii personalizate, de informare, de consiliere…Noi facem profilare, aplicăm baterii de teste să vedem ce aptitudini native au, astfel încât să le transmitem abilități prin practică și să găsim competențele pe care le-ar putea avea să ocupe un loc de muncă la angajatori. Această linie de finanțare ne ajută să oferim toate aceste servicii tinerilor NEET.

Andreea Daraban: La cât se cifrează acest proiect?

Gabriela Vasilache: Grupul țintă al acestui proiect este de 1600 de tineri NEET. Dintre aceștia, în jur de 1200 vor participa la aceste cursuri de dobândiri de competențe și îi vom înregistra în baza de date a instituției, astfel încât să poate beneficia gratuit de servicii de informare, de reconversie profesională, să le mediem un loc de muncă.

Andreea Daraban: Toate aceste activități pe care le-ați propus în cadrul proiectului sunt gratuite?

Gabriela Vasilache: Toate sunt gratuite, inclusiv după înregistrarea în baza de date, serviciile noastre, ale Agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, sunt gratuite. Mai mult decât atât, a fost adoptată o Hotărâre de Guvern, astfel încât să-i stimulăm pe tineri, iar la dobândirea primului job, tânărul va primi, timp de 2 ani, o primă de stabilitate. Se cheamă pentru primul job dobândit. În primele 12 luni va beneficia de 1000 lei lunar, în al doilea an, dacă își menține jobul, va primi 1250 lei în fiecare lună, timp de 12 luni, iar angajatorul, concomitent, pentru crearea acestui loc de muncă, va primi lună de lună, timp de un an, 2250 lei.

Andreea Daraban: Fiecare județ va avea un centru de tineret? AJOFM Iași a fost deschizător de drumuri.

Gabriela Vasilache: Da, exact. Am încercat să creăm un spațiu care să le dea o anumită stare de confort acestor tineri. Este un centru fix, în locația noastră, Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă. Acolo vor fi și acele ateliere de lectură, acolo vom invita angajatori care să le explice ce competențe au nevoie, să le descrie jobul pe care îl publică la noi că ar fi vacant, astfel încât tinerii să poată gândi încă de pe băncile școlii, din ultimul an, pentru că noi ne adresăm și lor, pentru că sunt două categorii. Proiectul se derulează pe trei ani de zile. Deja am stat de vorbă în școli cu tinerii din clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a. Aceștia din urmă termină anul acesta și vor intra pe piața forței de muncă. Nu-i dorim șomeri, îi dorim să devină o forță activă, pentru că angajatorii întotdeauna ridică problema deficitului de forță de muncă. Avem problema migrației tinerilor în Europa. Încercăm prin diferite metode și cred că ăsta este un proiect care creează cadrul să-i ținem, plastic spus, să-i ținem, aici, acasă cum ar veni, lângă familie.

Andreea Daraban: Există și o categorie specială de tineri de etnie romă care beneficiază de aceste activități.

Gabriela Vasilache: Bineînțeles și vizăm aici din cei 1600 de tineri, 250 de tineri de etnie romă. Am desfășurat deja două cursuri. Am făcut un curs de educație financiară la Răducăneni, unde au participat 22 de tineri până în 30 de ani și un curs de viață sănătoasă. Atelierul de nutriție și gastronomie l-am desfășurat la Șcheia, unde au participat 14 tinere. Li s-a părut deosebit de interesant acest curs și sperăm că acest interes să îl stârnim în rândul tuturor.

Andreea Daraban: În ceea ce privește acești tineri NEET, avem niște date statistice? Știm cam câți ar fi la nivelul județului Iași?

Gabriela Vasilache: Aceste date statistice nu sunt foarte exacte, pentru că știm că, la nivel național, rata șomajului în rândul tinerilor este în jur de 23%. La nivelul județului Iași nu este atât de mare, pentru că există o polarizare a educației în județul Iași. Are o anumită caracteristică. Vorbim de un mediu rural în Iași, care deține aproape 52% și mediul urban 48%. Vorbim de o situație socioeconomică a familiilor mai deficitară în mediul rural și noi, de fapt, spre acești tineri ne îndreptă, prin implementarea acestor proiecte. Pe ei încercăm să-i readucem, să le insuflăm dorința de a reveni la învățământ sau de a-și găsi un traseu profesional cu ajutorul nostru, astfel încât să-și ocupe un loc de muncă.

Andreea Daraban: Care sunt rezultatele pe care doriți să le obțineți la finalul acestui proiect ”JobNet Click pentru tineret”, proiect finanțat prin fonduri europene?

Gabriela Vasilache: Trebuie să atingem aceste ținte și eu sunt foarte optimistă în acest sens. 6.600 de tineri identificați în municipiul Iași și zona metropolitană, realizarea unui centru fix, care să devină un spațiu prietenos pentru acești tineri și unde să facem activități frumoase pentru ei, un parteneriat solid la nivelul județului Iași între instituțiile publice, servicii personalizate să oferim acestor tineri de informare, consiliere, reconversie, dezvoltare personală. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că pe aceeași linie de finanțare multiplicăm acest proiect și avem un proiect în oglindă, cu alte competențe transversale, cu alt grup țintă, încă 1.600 de tineri, un centru de tineret la Pașcani, pentru a acoperi municipiul Pașcani, Podu Iloaiei, Târgu Frumos și 42 de unități administrativi teritoriale din jurul municipiului Pașcani. Rezultatele se multiplică, tinerii reprezintă o prioritate a serviciului public de ocupare și cuvântul de bază și al nostru este schimbarea. Societatea se schimbă, serviciile noastre trebuie să fie mai proactive. Previziunile se fac foarte greu, dezvoltarea este atât de rapidă încât nu mai putem vorbi de un orizont de timp foarte îndelungat. Trebuie să vedem ce se schimbă imediat. Dacă ne uităm în spate, la ultimii 5-6 ani, cine a putut să prevadă că va fi o pandemie, că va fi un război. Toate aceste evenimente neprevăzute bineînțeles că au impact și în sistemul educațional au impact și în rândul angajatorilor și au impact și în serviciile publice de care beneficiază cetățenii.

Varianta audio a interviului: