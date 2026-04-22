Împreună pentru tinerii și adulții cu autism! „Armonii albastre”, concert caritabil la Iași, duminică 26 aprilie

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 aprilie 2026, 10:12

Mesajul echipei:

„Sunt momente în care simți că nu mai poți face totul singur. Și atunci ai nevoie de oameni. De comunitate. De voi.

Pe 26 aprilie, vă invităm la un eveniment care este mult mai mult decât un concert. Este speranță pentru tinerii și adulții cu autism, continuitatea unui loc în care sunt în siguranță, înțeleși și acceptați.

„Armonii albastre” va aduce pe scenă Corul Angeli – Angeli Choir și 𝑪𝒐𝒓𝒖𝒍 𝑽𝑰𝑽𝑬𝑵𝑻𝑰, sub bagheta dirijorului Florin David, alături de pianista Andreea Antonică și organistul Octav Bisoc. Seara va fi prezentată de Luiza Torboli, într-un spațiu cu o emoție aparte, Catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

�� Duminică, 26 aprilie 2026

�� Ora 19:00

Fiecare prezență contează, iar fiecare donație înseamnă că putem merge mai departe.

Dacă simțiți că puteți fi alături de noi, vă aștept din suflet.

Pentru ei. Pentru speranță. Pentru un viitor mai bun.”

Carmen Ghercă, președinte ANCAAR, filiala Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: