Iași: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova celebrează Ziua Shakespeare prin „Galeria Shakespeare: Sonete itinerante”

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 aprilie 2026, 11:21

Festivalul Internațional Shakespeare Craiova invită publicul la „Galeria Shakespeare: Sonete itinerante”, o serie de recitaluri organizate în parteneriat cu Librăriile Cărturești, în perioada 22–24 aprilie 2026, în mai multe orașe din țară, cu ocazia Zilei Shakespeare.

La Iași, pe 24 aprilie, „Galeria Shakespeare: Sonete itinerante” ajunge la Cărtureși Mall Moldova, în intervalul 19:00–20:00, unde Recitalul de Sonete va fi susținut de actrița Ada Lupu, urmat de o sesiune de QAs cu Ada Lupu și Maria-Isabela Nica.

Evenimentele fac parte din campania de promovare a ediției 2026 a festivalului și marchează Ziua Shakespeare printr-o suită de întâlniri dedicate sonetelor, una dintre cele mai personale și intense forme ale operei shakespeariene. Recitalurile propun o apropiere directă de text, într-un cadru intim, în care teme precum iubirea, trecerea timpului sau fragilitatea condiției umane capătă o forță vie și surprinzătoare.

Inspirat de tema ediției din acest an a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova – WILL matters / Voința naște materie – demersul explorează puterea cuvântului și capacitatea lui de a da formă emoțiilor, ideilor și visurilor noastre. Recitalurile vor fi completate de scurte sesiuni de dialog cu artiștii, despre procesul de interpretare și despre felul în care sonetele lui Shakespeare rămân relevante pentru publicul de astăzi.

„Galeria Shakespeare: Sonete itinerante” marchează una dintre primele întâlniri dedicate ediției 2026 a festivalului și deschide, prin poezie și dialog, universul evenimentului care va avea loc la Craiova între 21 și 31 mai 2026.

Mai multe informații pe: www.shakespearefestival.online, Facebook / Youtube / Tik Tok: @shakespearefestivalcraiova și Instagram @shakespearefestival.

Inițiat în 1994, de vizionarul Emil Boroghină,  Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este cel mai important festival tematic din lume. De-a lungul timpului, a reunit la Craiova creații shakespeariene semnate de Peter Brook, Robert Wilson, Robert Lepage, Eugenio Barba, Thomas Ostermeier sau Yukio Ninagawa și companii din peste 70 de țări, contribuind la recunoașterea orașului ca punct de întâlnire pentru estetici și practici teatrale de renume mondial.

