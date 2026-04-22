Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 24-29 aprilie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 aprilie 2026, 12:26

Vineri, 24 aprilie 2026

18:00 – Cu mâinile pe oraș – Le mani sulla città – (regia Francesco Rossi) – Proiecție în cadrul Cinema politic italian – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

20:00 – Michael – Michael – (regia Antoine Fuqua) – PREMIERĂ – AG

Sâmbătă, 25 aprilie 2026

17:00 – Anchetă asupra unui cetățean mai presus de orice bănuială – Indagine su un cittadino al di ogni sospetto – (regia Elio Petri) – Proiecție în cadrul Cinema politic italian – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

19:00 – Moonwalker – Moonwalker – (regia Jim Blashfield, Jerry Kramer, Colin Chilvers) – AG

21:00 – Michael – Michael – (regia Antoine Fuqua) – AG

Duminică, 26 aprilie 2026

13:00 – Heidi – legenda râsului din Alpi – Heidi – Rescue of the Lynx – (regia Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz) – PREMIERĂ – 2D/Dublat – AG

15:00 – Michael – Michael – (regia Antoine Fuqua) – AG

18:00 – Tu, eu și Toscana – You, Me & Tuscany – (regia Kat Coiro) – PREMIERĂ – AP 12

20:00 – Grațierea – La grazia – (regia Paolo Sorrentino) – PREMIERĂ – AP 12

Miercuri, 29 aprilie 2026

18:00 – Peggy Guggenheim: Dependentă de artă – (regia Lisa Immordino Vreeland) – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Documentarul de Artă – AG

20:00 – Conformistul – Il Conformista – (regia Bernardo Bertolucci) – Proiecție în cadrul Cinema politic italian – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

Preț bilet normal: 25 lei

