METEO: Precipitații mixte, ninsori la munte, vânt puternic și brumă în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 aprilie 2026, 12:10

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00

Fenomene vizate:precipitații mixte la munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, vreme rece, brumă

Zone afectate: Moldova

Miercuri (22 aprilie), la munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari de 1400 m, va ninge și se

va depune strat nou de zăpadă (în medie 5 cm).

Joi (23 aprilie) vor fi intensificări ale vântului cu rafale în general de 40…50 km/h, local de peste 55…60

km/h.

Miercuri și joi vremea va fi rece pentru această perioadă, astfel că în cursul nopților, pe alocuri, se va

produce brumă, în special în zonele deluroase.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 23 aprilie, ora 09:00 – 23 aprilie, ora 22:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Pe parcursul zilei de joi (23 aprilie), vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei montane de 70…90 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 23 aprilie, ora 12:00 – 23 aprilie, ora 20:00

Fenomen vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone avertizate: județele Botoșani, Iași și zonele joase de relief ale județului Suceava

În intervalul menționat, în nord-estul Moldovei,temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h, iar în Carpații de Curbură la altitudini de peste 1600 m, vor fi rafale de 90…130 km/h.