Cinema Ateneu Iași lansează Book-to-Screen – un nou club de film & carte, în parteneriat cu Cărturești Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 09:46

Cinema Ateneu Iași anunță lansarea unui nou proiect cultural dedicat iubitorilor de film și literatură: Book-to-Screen, un club care aduce împreună experiența cinematografică și lectura, într-un format interactiv și comunitar.

Prima ediție va avea loc duminică, 26 aprilie, și propune publicului o experiență completă:

  • 🎬 proiecția filmului „You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana” (regia Kat Coiro, premieră), de la ora 18:00
  • 📖 cartea „Două veri în Toscana” de Julianne MacLean

Seara continuă cu o discuție deschisă în foaier, de la ora 19:50, în care participanții sunt invitați să exploreze relația dintre cele două forme de storytelling – film și carte – și să descopere ce se păstrează, ce se pierde și ce se transformă în procesul de adaptare.

Dialogul va fi moderat de Magda Axinte, psihoterapeut integrativ, care propune o abordare empatică și reflexivă:
„Pasiunea pentru carte și film creează un spațiu de întâlnire între două moduri de a spune aceeași poveste. Vom privi filmul nu doar ca spectatori, ci ca participanți implicați în trăirile personajelor (…). Între imagine și cuvânt se deschide un dialog, iar noi îl trăim emoțional, comparând, simțind și descoperind ce rămâne neschimbat și ce se transformă.”

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Cărturești Iași, iar experiența este completată de:

  • ☕ NOIR Coffee Roasters – cafea & ceai
  • 🍪 Crust Society – gustări dulci

„Prin Book-to-Screen ne dorim să creăm un spațiu în care pasiunile se întâlnesc firesc și devin pretext pentru conversații reale. Este un proiect despre comunitate, despre a fi împreună dincolo de online și despre bucuria de a împărtăși experiențe culturale.” (Alexandra Haliga, Coordonator PR Cinema Ateneu)

🎟️ Biletele sunt disponibile online: cinemaiasi.ro/film/you-me-tuscany/
📖 Cartea poate fi achiziționată de pe carturesti.ro/carte/doua-veri-in-toscana-4436135723?p=1
📝 Participarea la discuție se face pe bază de înscriere: https://forms.gle/TjsfuTJFvJdrgetBA

Book-to-Screen devine astfel un nou motiv pentru publicul ieșean să vină la cinema – și să rămână pentru conversație.

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 09:39

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașiul își adună energia și solidaritatea la startul uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale...

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 
(AUDIO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 08:12

(AUDIO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate....

(AUDIO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va avea, începând cu anul universitar 2026–2027, o nouă facultate
Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 07:51

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Gheorghe, martir din secolul al IV-lea, patronul spiritual al Forţelor Terestre Române. Aproape un...

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe
UAIC organizează „Zilele Porţilor Deschise” pentru elevii de liceu
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 07:03

UAIC organizează „Zilele Porţilor Deschise” pentru elevii de liceu

În perioada 23–24 aprilie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează evenimentul „Zilele Porților Deschise”,...

UAIC organizează „Zilele Porţilor Deschise” pentru elevii de liceu
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 07:03

Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani

Centrul Cultural Botoșani, prin Direcția Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, instituție publică aflată în subordinea Consiliului...

Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 06:50

Un Stradivarius în școli, ediție pentru copii cu deficiențe de vedere, la Târgu Frumos și Pașcani – 23 aprilie

Pe 23 aprilie, Răzvan Stoica (vioara Stradivarius ex Ernst 1729) și Andreea Stoica (pian) vor avea întâlniri și recitaluri la Liceul Special...

Un Stradivarius în școli, ediție pentru copii cu deficiențe de vedere, la Târgu Frumos și Pașcani – 23 aprilie
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 05:27

METEO: Precipitații mixte, ninsori la munte, vânt puternic și brumă în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00 Fenomene vizate:precipitații mixte la munte,...

METEO: Precipitații mixte, ninsori la munte, vânt puternic și brumă în Moldova
Prim plan miercuri, 22 aprilie 2026, 12:26

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 24-29 aprilie 2026

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 24-29 aprilie 2026. Vineri, 24 aprilie 2026 18:00 – Cu mâinile pe oraș – Le...

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 24-29 aprilie 2026