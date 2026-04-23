Cinema Ateneu Iași lansează Book-to-Screen – un nou club de film & carte, în parteneriat cu Cărturești Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 09:46

Cinema Ateneu Iași anunță lansarea unui nou proiect cultural dedicat iubitorilor de film și literatură: Book-to-Screen, un club care aduce împreună experiența cinematografică și lectura, într-un format interactiv și comunitar.

Prima ediție va avea loc duminică, 26 aprilie, și propune publicului o experiență completă:

🎬 proiecția filmului „You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana” (regia Kat Coiro, premieră), de la ora 18:00

📖 cartea „Două veri în Toscana” de Julianne MacLean

Seara continuă cu o discuție deschisă în foaier, de la ora 19:50, în care participanții sunt invitați să exploreze relația dintre cele două forme de storytelling – film și carte – și să descopere ce se păstrează, ce se pierde și ce se transformă în procesul de adaptare.

Dialogul va fi moderat de Magda Axinte, psihoterapeut integrativ, care propune o abordare empatică și reflexivă:

„Pasiunea pentru carte și film creează un spațiu de întâlnire între două moduri de a spune aceeași poveste. Vom privi filmul nu doar ca spectatori, ci ca participanți implicați în trăirile personajelor (…). Între imagine și cuvânt se deschide un dialog, iar noi îl trăim emoțional, comparând, simțind și descoperind ce rămâne neschimbat și ce se transformă.”

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Cărturești Iași, iar experiența este completată de:

☕ NOIR Coffee Roasters – cafea & ceai

🍪 Crust Society – gustări dulci

„Prin Book-to-Screen ne dorim să creăm un spațiu în care pasiunile se întâlnesc firesc și devin pretext pentru conversații reale. Este un proiect despre comunitate, despre a fi împreună dincolo de online și despre bucuria de a împărtăși experiențe culturale.” (Alexandra Haliga, Coordonator PR Cinema Ateneu)

🎟️ Biletele sunt disponibile online: cinemaiasi.ro/film/you-me-tuscany/

📖 Cartea poate fi achiziționată de pe carturesti.ro/carte/doua-veri-in-toscana-4436135723?p=1

📝 Participarea la discuție se face pe bază de înscriere: https://forms.gle/TjsfuTJFvJdrgetBA

Book-to-Screen devine astfel un nou motiv pentru publicul ieșean să vină la cinema – și să rămână pentru conversație.

