Cod portocaliu de vânt puternic în Botoșani, Iași și zona montană a Sucevei

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 11:40

Meteorologii au actualizat informarea de vreme rece valabilă pentru județele din Moldova.

Potrivit acesteia, până mâine (24 aprilie), vor fi precipitații mixte la munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 de metri, intensificări ale vântului și brumă.

Astăzi (23 aprilie) vor fi intensificări ale vântului cu rafale în general de 40…50 de kilometri la oră, local de peste 55…60 de kilometri la oră.

De asemenea, un cod portocaliu este activ în judeţele Botoşani şi Iaşi, precum şi în zona montană a judeţului Suceava, aici viteza vântului va ajunge la 70-90 de kilometri pe oră.