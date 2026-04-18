Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 09:29





Centrul Cultural Botoșani, prin Direcția Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani, organizează în perioada 23-26 aprilie 2026 cea de-a XIX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, eveniment care se va desfășura pe Pietonalul Unirii din Municipiul Botoșani. Deschiderea oficială va avea loc joi, 23 aprilie 2026, ora 13:00.

Evenimentul se înscrie în tradiția celebrării zilei de Sfântul Gheorghe, considerată în cultura populară momentul simbolic al începutului primăverii, fiind totodată și sărbătoarea spirituală a municipiului Botoșani.

Pe parcursul celor patru zile, publicul este invitat să descopere autenticitatea meșteșugurilor tradiționale, în cadrul unor expoziții cu vânzare și ateliere demonstrative, desfășurate zilnic în intervalul orar 08:00-21:00.

La ediția din acest an vor participa 68 de meșteri populari din județul Botoșani, din alte regiuni ale țării, dar și din Republica Moldova, care vor aduce în fața publicului o diversitate de creații realizate manual: ceramică, țesături, port popular, icoane, prelucrarea lemnului și a pielii, podoabe tradiționale, măști, ouă încondeiate, produse apicole și gastronomie tradițională.

Prin participarea lor, acești meșteri contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, oferind vizitatorilor ocazia de a interacționa direct cu tradițiile și tehnicile autentice ale artei populare.

Pe lângă componenta expozițională, organizatorii pregătesc un program artistic și cultural divers, care va completa atmosfera evenimentului, după cum urmează:

23 aprilie 2026:

13:00 – Flashmob

13:15 – Deschiderea oficială a Târgului Meșterilor Populari

13:30 – Concert susținut de Direcția Ansamblului Artistic Profesionist „Rapsozii Botoșanilor – Ioan Cobâlă”: Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, Fetele din Botoșani (Simona Mazăre, Iustina Irimia-Cenușă, Lorena Andrișan Dupu), Mariana Ichim Hodan, Loredana Călin, Ionuț Scripcariu (trompetă), Constantin Petrescu, Alexandru Todirel Marin (clarinet), Alina Huțu, Oleg Sacaliuc (vioară), Dan Doboș.

Ansamblul „Codrulețul” din Vorona, coordonator Sergiu Dascălu.

16:00-Conferință: Tezaurul huțul-interferențe culturale, susținută de etnologul Paul Torac.

24 aprilie 2026

13:00 Momente artistice susținute de: Amalia Știrbu, Andreea Tîrnaucă, Gabriela Dumitriu, Alessia Spînu, Miruna și Darius Gireadă.

21:00 Video mapping (Clădirea Centrului Cultural Botoșani, Casa Văsescu, Pietonalul Unirii Botoșani).

25 aprilie 2026

11:00 Atelier de lucru în domeniul prelucrării lemnului (organizat pe Pietonalul Unirii): meșteri populari coordonatori – Apalaghiei Sonica și Maricel din Hulub, Dângeni, Botoșani; participă elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona, în colaborare cu Centrul de Informare Turistică Vorona.

13:00 Momente artistice susținute de: Delia Ciubotariu, Anda Hârjoi, Anastasia Ailoaie, Andreea Macuc, Antonia Furnică, Șerban Ilaș.

26 aprilie 2026

13:00 Grupul „Răsunete” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași;

13:30 Momente artistice susținute de: Grupul vocal „Tinerii din Țara de Sus” – Denisia Sănduleac, Teodor Gireadă, Elisabeta Șeremet, Codruț Știrbu, alături de Valentina Tipa Lulciuc, Ionel Pădurariu, Celina Gherghelaș și Ștefania Puiu.

Târgul Meșterilor Populari reprezintă un reper important în calendarul cultural al județului Botoșani, fiind un spațiu de întâlnire între tradiție și comunitate, între meșteri și publicul larg.

În cadrul acestei ediții, avem alături de noi, 68 de meșteri populari, după cum urmează: