Târgul Meșterilor Populari-ediția a XIX-a 23-26 aprilie 2026, Botoșani
Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 09:29
Centrul Cultural Botoșani, prin Direcția Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani, organizează în perioada 23-26 aprilie 2026 cea de-a XIX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, eveniment care se va desfășura pe Pietonalul Unirii din Municipiul Botoșani. Deschiderea oficială va avea loc joi, 23 aprilie 2026, ora 13:00.
Evenimentul se înscrie în tradiția celebrării zilei de Sfântul Gheorghe, considerată în cultura populară momentul simbolic al începutului primăverii, fiind totodată și sărbătoarea spirituală a municipiului Botoșani.
Pe parcursul celor patru zile, publicul este invitat să descopere autenticitatea meșteșugurilor tradiționale, în cadrul unor expoziții cu vânzare și ateliere demonstrative, desfășurate zilnic în intervalul orar 08:00-21:00.
La ediția din acest an vor participa 68 de meșteri populari din județul Botoșani, din alte regiuni ale țării, dar și din Republica Moldova, care vor aduce în fața publicului o diversitate de creații realizate manual: ceramică, țesături, port popular, icoane, prelucrarea lemnului și a pielii, podoabe tradiționale, măști, ouă încondeiate, produse apicole și gastronomie tradițională.
Prin participarea lor, acești meșteri contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, oferind vizitatorilor ocazia de a interacționa direct cu tradițiile și tehnicile autentice ale artei populare.
Pe lângă componenta expozițională, organizatorii pregătesc un program artistic și cultural divers, care va completa atmosfera evenimentului, după cum urmează:
23 aprilie 2026:
- 13:00 – Flashmob
- 13:15 – Deschiderea oficială a Târgului Meșterilor Populari
13:30 – Concert susținut de Direcția Ansamblului Artistic Profesionist „Rapsozii Botoșanilor – Ioan Cobâlă”: Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă, Fetele din Botoșani (Simona Mazăre, Iustina Irimia-Cenușă, Lorena Andrișan Dupu), Mariana Ichim Hodan, Loredana Călin, Ionuț Scripcariu (trompetă), Constantin Petrescu, Alexandru Todirel Marin (clarinet), Alina Huțu, Oleg Sacaliuc (vioară), Dan Doboș.
- Ansamblul „Codrulețul” din Vorona, coordonator Sergiu Dascălu.
- 16:00-Conferință: Tezaurul huțul-interferențe culturale, susținută de etnologul Paul Torac.
24 aprilie 2026
- 13:00 Momente artistice susținute de: Amalia Știrbu, Andreea Tîrnaucă, Gabriela Dumitriu, Alessia Spînu, Miruna și Darius Gireadă.
- 21:00 Video mapping (Clădirea Centrului Cultural Botoșani, Casa Văsescu, Pietonalul Unirii Botoșani).
25 aprilie 2026
- 11:00 Atelier de lucru în domeniul prelucrării lemnului (organizat pe Pietonalul Unirii): meșteri populari coordonatori – Apalaghiei Sonica și Maricel din Hulub, Dângeni, Botoșani; participă elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona, în colaborare cu Centrul de Informare Turistică Vorona.
- 13:00 Momente artistice susținute de: Delia Ciubotariu, Anda Hârjoi, Anastasia Ailoaie, Andreea Macuc, Antonia Furnică, Șerban Ilaș.
26 aprilie 2026
- 13:00 Grupul „Răsunete” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași;
- 13:30 Momente artistice susținute de: Grupul vocal „Tinerii din Țara de Sus” – Denisia Sănduleac, Teodor Gireadă, Elisabeta Șeremet, Codruț Știrbu, alături de Valentina Tipa Lulciuc, Ionel Pădurariu, Celina Gherghelaș și Ștefania Puiu.
Târgul Meșterilor Populari reprezintă un reper important în calendarul cultural al județului Botoșani, fiind un spațiu de întâlnire între tradiție și comunitate, între meșteri și publicul larg.
În cadrul acestei ediții, avem alături de noi, 68 de meșteri populari, după cum urmează:
- Iacinschi Eusebiu și Mihaela – Ceramică Kuty din Botoșani;
- Bîscu Ion – Ceramică Horezu din Horezu, Vâlcea;
- Săhlean Liviu – Pielărie, opinci, marochinărie din Frasin, Bucșoaia, Suceava;
- Mihalache Doina – Țesut și cusut port tradițional din Vorona, Botoșani;
- Nohai Denisa – Natalia (ucenica meșterului popular Mihalache Doina) – Țesut, cusut (port tradițional) din Sarafinești, Corni, Botoșani;
- Ciornea Anica – Port popular din Cotârgaci, Roma, Botoșani;
- Zoițanu Maria – Cusături, port popular din Mihai Viteazu, Ungureni, Botoșani;
- Cojocariu Aurica – Tezaur Uman Viu-domeniul prelucrării firelor și fibrelor textile din Mihai Viteazu, Ungureni, Botoșani;
- Cozmîncă Silvia – Împletituri din sfoară (iută, bumbac, mătase vegetală, etc.) din Iași;
- Andronic Vera – Port popular din Mănăstirea Humorului, Suceava;
- Acasandrei Valentina – Icoane pictate din Iași;
- Ciubotarița Emilia – Prelucrarea pieilor și blănurilor din Joldești, Vorona, Botoșani;
- Ciubotarița Constantin – Tezaur Uman Viu în domeniul prelucrării pieilor și blănurilor din Joldești, Vorona, Botoșani;
- Matraș Valentin – Împletituri din nuiele, din răchită (panere) din Vorona, Botoșani;
- Apalaghiei Sonica și Maricel – Crestături în lemn din Hulub, Dângeni, Botoșani;
- Ignătescu Toader – Cioplit în lemn din Suceava;
- Atasiei Irina – Podoabe cu suveica (frivolite) din Iași;
- Onu Nicolae Andrei – Turtă dulce tradițională și ciubucuri tradiționale din Pitești, Argeș;
- Cârstea Georgeta – Turtă dulce tradițională și ciubucuri tradiționale din Pitești, Argeș;
- Kovacs Istvan – Vestimentație populară in din Sf. Gheorghe, Covasna;
- Radu Costel – Plante medicale din Măgurele, Prahova;
- Silion Georgeta și Dumitru – Miniaturi/personaje din viața satului (lemn, sârmă, țesături, etc.) din Tocileni, Botoșani;
- Cramariuc Constantin Florin – Cioplit în lemn din Șcheia, Suceava;
- Țîmpău Dorel – Măști populare, costume de urși, etc. din Sarafinești, Corni, Botoșani;
- Nistor Celica-Iuliana – Ouă încondeiate din Rogojești, Botoșani;
- Năsui Cristina-Lucia – Podoabe tradiționale din mărgele din Vișeu de Jos, Maramureș;
- Dobresenciuc Veronica – Podoabe și țesături din Suceava;
- Aiacoboaie Mihaela și Viorel – Prelucrarea firelor și fibrelor textile din Ibănești, Botoșani;
- Țîrliman Ileana – Tezaur Uman Viu în domeniul prelucrării firelor și fibrelor textile din Ibănești, Botoșani;
- Cobâlă Litizia – Port popular din Avrămeni, Botoșani;
- Vîrlan Elena Roxana – „Copilărie cu dichis”, (ONG) Botoșani;
- Cucuietu Iurie – Ceramică artistică din Drochia, Republica Moldova;
- Alexa Condratov Marcel – Icoane pe sticlă din Botoșani;
- Hojbotă Veronica – Industrie casnică din Mănăstirea Humorului, Suceava;
- Matei Camelia – Țesut și cusut din Adășeni, Botoșani;
- Bejinari Maricica – Ouă pictate din Rădăuți, Suceava;
- Bejinari Florin – Artă naivă din Rădăuți, Suceava;
- Alexa Constantin – Icoane pictate pe lemn din Botoșani;
- Slabu Cătălina – Țesut din Aurel Vlaicu, Avrămeni, Botoșani;
- Olenici Felicia și Dionizie – Colecția Etnografică „Felicia și Dionizie Olenici” din Horodnic de Jos, Suceava;
- Mateiuc Mariana Gabriela – Cozonacul Domnesc (produse tradiționale moldovenești) din Tocileni, Stăuceni, Botoșani;
- Fărcane Dan-Victor – Cojocărit, restaurat bundițe din Suceava;
- Grosu Doina – Podoabe din mărgele din Dorohoi, Botoșani;
- Boboc Zamfira – Port popular din Slobozia, Deleni, Iași;
- Bojică Denisa-Ioana (ucenica meșterului popular Boboc Zamfira) – membră în cadrul Atelierului „Meșteșuguri și Artă Culinară din Casa Bunicilor”
- Ursulean Maria – Ouă Încondeiate din Bucecea, Botoșani;
- Tun Sofia – Ouă Încondeiate din Bucecea, Botoșani;
- Popescu Mariana (ucenica meșterului popular Ursulean Maria) – Ouă Încondeiate din Botoșani;
- Fundiur Victoria – Ouă Încondeiate din Rădăuți, Suceava;
- Ivănușcă Daniela – Țesut din Iurești, Todireni, Botoșani;
- Gafincu Maria – Țesut din Iurești, Todireni, Botoșani;
- Zofotă Gheorghe – Prelucrarea osului și articole cinegetice din Gura Humorului, Suceava;
- Paval Emanuela – Industrie casnică din Plopeni, Salcea, Suceava;
- Ioniță Vasile – Troițe și prelucrarea lemnului din Dumbrăveni, Suceava;
- Neamțu Vasile – Cioplituri în lemn și confecționare măști din Mănăstirea Humorului, Suceava;
- Pașaniuc Sorinel Valerica – Prelucrarea lemnului din Hlincea, Iași;
- Molnos Jozsef – Olărit din Corund, Harghita;
- Jano Jozsef – Marochinărie din Sfântu Gheorghe, Covasna Marochinărie;
- Constantinescu Cristian – Prelucrare lemn din Bârlad;
- Gușatu Iordan – Cioplitor lemn din Vâlcea;
- Gîză Brândușa – Maria-Cusut holițe și cămăși din Salcea, Suceava;
- Maftei Corneliu – Produse apicole din Dorohoi, Botoșani.
- Flocea Silviu Darie – vestimentație tradițională (Magazinul cu obiecte țărănești)