Iași: Ziua Pământului: Relația dintre Om și Cosmos” la Muzeul „Poni-Cernătescu”

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 aprilie 2026, 11:48

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația „Noua Acropolă” – Filiala Iași, organizează sâmbătă, 25 aprilie 2026, începând cu ora 14.00, la Muzeul „Poni-Cernătescu”, evenimentul „Ziua Pământului: Relația dintre Om și Cosmos”.

Dedicat celebrării Zilei Pământului, invităm publicul la o incursiune în reflecții filosofice asupra condiției umane și a universului. Pornind de la ideea Pământului ca o „casă” a omenirii, participanții vor avea ocazia să exploreze perspective variate asupra originii Cosmosului, așa cum sunt ele reflectate în diferite tradiții ale lumii, precum și modalități simbolice de înțelegere a relației dintre macrocosmos – Universul și microcosmos – Omul.

Un moment special al manifestării îl constituie prezentarea susținută de Dorin Cozan, fondatorul Clubului de Astronomie „Cuib de Stele”, care va oferi publicului informații practice despre observațiile astronomice: cum poate fi explorat cerul nocturn, cum poate fi observată Luna pe timp de zi și în ce condiții pot fi realizate observații solare în siguranță, utilizând instrumente dotate cu filtre adecvate.

„Muzeul rămâne un spațiu al dialogului între cunoaștere, cultură și educație, în care astfel de teme devin prilejuri de conectare între oameni și valorile fundamentale ale umanității”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul se adresează tuturor celor pasionați de știință, filosofie și astronomie, precum și celor interesați de o mai bună înțelegere a locului omului în Univers.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.