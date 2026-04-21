(AUDIO/ VIDEO) Manifestările dedicate Zilelor Forțelor Terestre Române au început astăzi la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 aprilie 2026, 13:23

Evenimentele se desfășoară pe parcursul mai multor zile și includ ceremonii militare și activități publice.

Astăzi, în prima zi a manifestărilor, a fost dezvelit bustul generalului Henri Cihoski.

După Primul Război Mondial, generalul Henri Cihoski a ocupat funcțiile de ministru de război, șef al Marelui Stat Major și ministru de interne, a contribuit la reorganizarea armatei în perioada interbelică, iar după 1947 a fost arestat și a murit în detenție, în 1950, la Sighetu Marmației, după cum a precizat generalul-maior Gabriel Turculeț, comandant al Diviziei a 2-a Infanterie „Getica”.

Gabriel Turculeț: Prin întreaga sa activitate, a demonstrat că responsabilitatea față de țară și față de soldați este mai presus de orice. Prin acest bust, nu ridicăm doar un monument, ci consolidăm punți vii între generații. Le oferim tinerilor repere autentice și reafirmăm faptul că libertatea și unitatea au fost câștigate prin jertfă și curaj. Iașul, capitala rezistenței în vremuri de restriște, rămâne un loc al memoriei și al recunoștinței.

Momentul central al Zilelor Forțelor Terestre Române va avea loc joi, 23 aprilie, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, iar programul va cuprinde onoruri militare, depuneri de coroane și o slujbă religioasă. La final, publicul va putea urmări defilarea detașamentelor de onoare. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)