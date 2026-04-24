Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 11:25

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca, a anunţat ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Accidentul feroviar s-a produs joi dimineaţă în apropiere de Copenhaga.

Oana Ţoiu, a precizat că aceştia sunt în afara oricărui pericol.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineaţă, 23 aprilie, în Danemarca, între localităţile Hillerod şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicaţi şi doi cetăţeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol. Transmitem autorităţilor daneze mulţumiri pentru modul profesionist în care au ţinut legătura cu noi şi însănătoşiri grabnice celor răniţi„, a transmis Oana Ţoiu, pe Facebook.

Două trenuri locale s-au ciocnit frontal în Danemarca, rănind cel puţin 17 oameni, a declarat serviciul de urgenţă pentru Reuters.

Coliziunea a provocat avarii extinse în partea din faţă a ambelor trenuri.

Cabinele au fost complet deformate şi zdrobite sub impact.

Parbrizele şi geamurile au fost făcute ţăndări, aşa cum arată fotografiile care circulă în presă.

Incidentul s-a produs la circa 40 de kilometri nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat. (Rador/ FOTO agerpres.ro)