În Bulgaria au loc alegeri parlamentare

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 08:42

În Bulgaria au loc astăzi alegeri parlamentare după o nouă criză politică şi demisia guvernului lui Rosen Jeliazkov, în decembrie 2025, care a fost provocată de ample proteste îndreptate împotriva unor politicieni şi oameni de afaceri influenţi.

Aceasta este a opta rundă consecutivă de alegeri începând din aprilie 2021. Scrutinul se va desfăşura între orele 7:00 şi 20:00. Ultimele sondaje sociologice arată imaginea unui nou parlament fragmentat, în care se aşteaptă să intre cinci sau şase partide.

Formaţiunea Bulgaria Progresistă a fostului preşedinte Rumen Radev se conturează ca principal favorit, mizând pe mesaje care combină retorica împotriva oligarhiei cu promisiuni de sprijin pentru mediul de afaceri, ne-a informat corespondentul RRA Vladimir Mitev.

