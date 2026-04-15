Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 06:24

Greva de la Lufthansa afectează numeroase curse de pe aeroporturile din România către şi dinspre Germania, iar pasagerii care au zboruri programate până mâine sunt sfătuiţi să verifice atent disponibilitatea acestora pe site-ul companiei, transmite Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti.

Piloţii Lufthansa au refuzat să urce la manşa avioanelor din cauza unei dispute prelungite despre salarii şi pensii, ceea ce a făcut ca sute de zboruri să fie anulate ieri în Germania.

În paralel, însoţitoarele de bord vor intra şi ele în grevă astăzi şi mâine.

Recent, directorul de resurse umane al companiei a avertizat sindicatele să nu continue conflictul de muncă, spunând că în fiecare zi de grevă slăbeşte compania.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

