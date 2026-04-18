Preţul petrolului scade cu 11% după anunţarea deschiderii Strâmtorii Ormuz

Preţul petrolului scade cu 11% după anunţarea deschiderii Strâmtorii Ormuz

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 10:33

Cotaţia petrolului a scăzut vineri cu 11%, extinzând pierderile anterioare, după ce Iranul a anunţat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne ‘deschisă total’ până la sfârşitul armistiţiului convenit cu SUA, care expiră săptămâna viitoare miercuri, transmite Reuters.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, se tranzacţiona la 88,80 dolari per baril, în scădere cu 10,7%, după ce anterior s-a tranzacţionat şi la 87,71 dolari per baril. Cotaţia ţiţeiului West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat un declin de 11,4%, la 83,89 dolari per baril. Ambele contracte sunt la cel mai redus nivel din 11 martie până în prezent.

‘Declaraţiile Iranului indică o de-escaladare, atât timp cât armistiţiul rămâne în vigoare, acum este necesar să vedem dacă creşte semnificativ numărul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz’, a apreciat analistul UBS, Giovanni Staunovo.

În timp ce anunţul de vineri este un pas în direcţia potrivită, înăsprirea pieţei energiei europene va continua o perioadă, susţine analistul Ole Hvalbye de la SEB Research, explicând că sunt necesare aproximativ 21 de zile pentru ca navele să ajungă din Golf în Rotterdam. AGERPRES/FOTO wikipedia.com

