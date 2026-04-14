Ţările de Jos/Începe procesul în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti şi a brăţărilor de aur

Publicat de Andreea Drilea, 14 aprilie 2026, 12:44

Procesul celor trei bărbaţi acuzaţi că au furat Coiful de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice de aur după ce au dat o spargere, anul trecut, la un muzeu olandez a început marţi în Ţările de Jos, informează AFP.

În ianuarie 2025, hoţii au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul Drents din Assen (nord-est) şi au spart vitrinele pentru a sustrage Coiful de la Coţofeneşti, datând din secolul al IV-lea î.Hr., şi trei brăţări dacice de aur, obiecte de o valoare inestimabilă.

Acest jaf a stârnit indignare în România, care împrumutase obiectele muzeului olandez, şi a dat naştere unei ample operaţiuni de căutare a poliţiei pentru recuperarea comorii dispărute, aminteşte AFP.

Deşi cei trei hoţi au fost arestaţi după câteva zile, locul unde se afla prada a rămas mult timp necunoscut. În cele din urmă, la începutul lunii aprilie, autorităţile olandeze au anunţat că au găsit coiful şi două dintre cele trei brăţări, pe care le-au prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, la muzeu.

Cu excepţia unei uşoare urme de lovitură pe suprafaţa coifului, obiectele, predate autorităţilor române, erau în stare excelentă. Locul în care se află a treia brăţară de aur rămâne necunoscut.

Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autorităţile au încheiat un acord cu doi dintre suspecţi. Cel de-al treilea a negat orice implicare în această spargere.

Cei trei bărbaţi, identificaţi drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) şi Bernhard Z. (35 de ani), sunt urmăriţi penal pentru furt şi distrugerea bunurilor muzeului.

Aceste comori arheologice erau împrumutate de la Muzeul Naţional de Istorie a României, al cărui director a fost concediat la scurt timp după furt.

Guvernul olandez a pus deoparte 5,7 milioane de euro pentru cazul în care ar trebui să plătească despăgubiri României, notează AFP.

Mai multe galerii şi muzee olandeze au fost ţinta hoţilor, în special în noiembrie anul trecut, când au fost furate opere de Andy Warhol, sau în 2020, când a fost furat un Van Gogh.

Aceste spargeri au stârnit apeluri pentru întărirea măsurilor de securitate în vederea unei mai bune protecţii a operelor de artă de mare valoare. AGERPRES/FOTO Facebook Muzeul Național de Istorie a României