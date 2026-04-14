Atac armat la un liceu din sud-estul Turciei, 16 persoane rănite (guvernator)

Publicat de Andreea Drilea, 14 aprilie 2026, 12:07

Cel puţin 16 persoane, între care elevi şi profesori, au fost rănite marţi după ce un adolescent a deschis focul, înainte de a se sinucide, la un liceu din provincia Sanliurfa, în sud-estul Turciei, a anunţat guvernatorul local Hasan Sildak, relatează Reuters şi AFP.

Fostul elev al liceului tehnic, în vârstă de 19 ani, a folosit o puşcă în timpul atacului.

Răniţii au fost transportaţi de urgenţă la spitalul din districtul Siverek, a precizat Sildak. Doisprezece dintre aceştia se aflau încă în spital pentru îngrijiri medicale.

Atacatorul s-a sinucis în momentul în care poliţia a încercat să-l captureze la faţa locului, a adăugat guvernatorul.

Potrivit postului public de televiziune TRT, citând biroul guvernatorului, printre răniţi se numără zece liceeni şi patru profesori.

Potrivit agenţiei de ştiri private DHA şi mai multor mass-media turceşti, atacatorul era înarmat cu o puşcă de vânătoare.

Imaginile difuzate de presa locală arătau elevi în timp ce fugeau din şcoală, la faţa locului fiind desfăşuraţi numeroşi ofiţeri de poliţie, cel puţin un vehicul blindat şi mai multe ambulanţe.

‘A deschis mai întâi focul la întâmplare în curte, apoi în interiorul şcolii’, a relatat un martor citat de agenţia de ştiri IHA.

Acest gen de incident este relativ rar în Turcia. Conform estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea ilegale.AGERPRES

