Iranul reimpune un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 12:01

Iranul a anunţat sâmbătă că a reimpus un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz, făcând astfel referire la o nouă închidere a acestei căi navigabile strategice, ca răspuns la blocada americană asupra porturilor iraniene, informează EFE.

Anunţul vine la o zi după ce regimul de la Teheran a transmis că strâmtoarea a fost redeschisă.

‘Controlul Strâmtorii Ormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub o gestionare şi un control strict din partea Forţelor Armate’, a anunţat locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, într-un comunicat preluat de agenţia de ştiri Tasnim.

Purtătorul de cuvânt citat a declarat că controlul asupra strâmtorii a revenit la starea anterioară, ceea ce implică restricţii severe asupra traficului maritim pe unul dintre principalele coridoare energetice ale lumii, prin care trece 20% din petrolul mondial.

Zolfagari a afirmat că Teheranul a permis anterior trecerea ‘limitată şi controlată’ a unor petroliere şi nave comerciale ca ‘gest de bună-credinţă’ în cadrul negocierilor, o măsură pe care, a spus el, a decis să o anuleze din cauza blocadei continue a porturilor iraniene impuse de SUA.

‘(…) din păcate, americanii, cu repetatele încălcări ale încrederii care fac parte din istoricul lor, continuă să se angajeze în piraterie şi furt maritim sub aşa-numita blocadă. Atât timp cât Statele Unite nu restabilesc libertatea deplină de tranzit pentru navele către şi dinspre Iran, situaţia din Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict’, a afirmat el. AGERPRES

