Cutremur cu magnitudinea preliminară 7,4 în largul Japoniei; a fost emisă alertă de tsunami

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 11:30

Un seism cu magnitudinea preliminară 7,4 s-a produs luni după-amiază (ora locală) în largul coastei de nord-est a Japoniei, transmite luni Reuters care citează Agenţia Japoneză de Meteorologie.

În urma cutremurului a fost emisă o avertizare de tsunami, valurile putând atinge înălţimea de trei metri în prefectura Iwate şi în unele zone din Hokkaido.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters, a anunţat o magnitudine de 7,3, precizând că seismul s-a produs la o adâncime de 13 kilometri. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)