Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar

Publicat de Andreea Drilea, 13 aprilie 2026, 08:15

Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat pe liderul opoziţiei din Ungaria, Péter Magyar, după victoria obţinută în alegerile parlamentare.

Şeful statului român a subliniat că România şi Ungaria sunt vecine, partenere şi membre ale Uniunii Europene şi NATO şi şi-a exprimat dorinţa de a deschide un nou capitol în relaţiile dintre cele două ţări.

La rândul lor liderii europeni au salutat rezultatul alegerilor din Ungaria. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a remarcat că Ungaria se întoarce în Europa, care astfel devine mai puternică.

Mesaje de felicitare au venit şi de la preşedintea Parlamentului European, de la preşedintele Franţei, cancelarul Germaniei, de la şeful Guvernului polonez, dar şi de la preşedintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski a transmis că este pregătit pentru o acţiune comună, constructivă, în beneficiul ambelor naţiuni, precum şi pentru pace, securitate şi stabilitate în Europa. 

Rador

Internaţional miercuri, 8 aprilie 2026, 06:21

Israelul acceptă armistiţiul cu Iranul (Casa Albă)

Israelul a acceptat armistiţiul cu Iranul, a declarat marţi pentru AFP un oficial al Casei Albe, sub protecţia anonimatului. Statele Unite şi...

Internaţional marți, 7 aprilie 2026, 10:44

Gazele naturale s-au scumpit în Europa, după ce Trump a ameninţat cu escaladarea războiului din Iran

Preţul gazelor naturale a crescut uşor în Europa, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că întregul Iran ar putea fi distrus...

Internaţional duminică, 5 aprilie 2026, 09:05

Creştinii romano-catolici şi protestanţi celebrează astăzi Paştele

La Vatican, mii de credincioşi au participat aseară la ceremonia susţinută de Papa Leon al XIV-lea pentru prima dată de când a urcat pe scaunul...

Internaţional duminică, 5 aprilie 2026, 09:00

Iran a respins ultimatumul preşedintelui Trump privind convenirea unui acord sau pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz

Iran a respins ultimatumul preşedintelui Trump privind convenirea unui acord sau pentru deschidere Strâmtorii Ormuz. Anterior, într-un mesaj...

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit estul Turciei

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sâmbătă în provincia Van din estul Turciei, fără a fi semnalate deocamdată victime umane sau pagube...

Iranul anunţă că a doborât încă un avion militar american

Iranul a anunţat vineri noaptea că a doborât un al doilea avion militar american, în apropierea strâmtorii Ormuz, transmite DPA. Potrivit...

Preţul barilului de petrol Brent, de referinţă pe piaţa mondială, este în creştere

Preţul barilului de petrol Brent, de referinţă pe piaţa mondială, este în creştere, atingând în această dimineaţă 110 dolari, iar...

Cele mai importante slujbe din Săptămâna Patimilor au început la Vatican

La Vatican au început aseară slujbele cele mai importante din Săptămâna Patimilor care preced sărbătoarea de duminică a Paştelui Catolic....

