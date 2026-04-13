Mesaje de felicitare pentru câştigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar

Publicat de Andreea Drilea, 13 aprilie 2026, 08:15

Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat pe liderul opoziţiei din Ungaria, Péter Magyar, după victoria obţinută în alegerile parlamentare.

Şeful statului român a subliniat că România şi Ungaria sunt vecine, partenere şi membre ale Uniunii Europene şi NATO şi şi-a exprimat dorinţa de a deschide un nou capitol în relaţiile dintre cele două ţări.

La rândul lor liderii europeni au salutat rezultatul alegerilor din Ungaria. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a remarcat că Ungaria se întoarce în Europa, care astfel devine mai puternică.

Mesaje de felicitare au venit şi de la preşedintea Parlamentului European, de la preşedintele Franţei, cancelarul Germaniei, de la şeful Guvernului polonez, dar şi de la preşedintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski a transmis că este pregătit pentru o acţiune comună, constructivă, în beneficiul ambelor naţiuni, precum şi pentru pace, securitate şi stabilitate în Europa.

Rador