Dialog între angajatori și studenți la USV Iași: a treia ediție a hubului regional



Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași găzduiește astăzi, a treia ediție a unui hub regional de dialog între industria alimentară și viitorii absolvenți.

Evenimentul reunește angajatori, studenți și elevi din ultimii doi ani de liceu, din șase colegii de profil din regiunea Moldovei.

Rectorul Gerard Jităreanu a declarat că întâlnirea oferă angajatorilor ocazia de a prezenta cerințele pieței și specificul activităților de producție, iar studenților – posibilitatea de a se familiariza cu viitoarele locuri de muncă.

Potrivit acestuia, piața muncii a crescut cu aproximativ 8% în acest an, însă companiile au așteptări tot mai complexe de la absolvenți.

Co-organizatorul Claudia Ana Bocean, fondator al Asociației Roaliment, a precizat că mulți absolvenți se angajează după finalizarea studiilor, dar a subliniat și o mobilitate ridicată a forței de muncă, angajații schimbând frecvent locul de muncă.

Participanții au evidențiat și schimbările din sector.

Studenta Ioana Andreea Beșleagă a afirmat că cerințele pieței au evoluat semnificativ, iar dinamica domeniului s-a intensificat.

Din partea angajatorilor, Nicoleta Baier a subliniat că, pe lângă pregătirea profesională, se caută disponibilitate pentru muncă în regim continuu, specific producției agricole.

