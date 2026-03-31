APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 10:51

UPDATE, ora 10:50 – APAVITAL S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor săi că este necesară întreruperea furnizării apei potabile din cauza turbidității crescute a sursei de apă din sursa Timișești, cauzată de precipitații abundente.

Prin urmare, începând cu data de 31.03.2026, până în data 01.04.2026, ora estimată 09:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Răchiteni, Izvoarele și Ursărești.

Echipele noastre monitorizează constant situația și depun toate eforturile pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp posibil, imediat ce parametrii de calitate ai apei revin la valorile normale.

La finalizarea lucrărilor, APAVITAL S.A. efectuează spălarea conductelor și a instalațiilor publice de apă afectate, iar apa rezultată este evacuată în rețeaua publică de canalizare. Operatorul nu intervine asupra instalațiilor interioare de apă ale imobilelor. În situația în care, după reluarea furnizării serviciului de alimentare cu apă, apa rămasă în instalația interioară a imobilului prezintă temporar turbiditate, se recomandă lăsarea apei să curgă la robinet timp de câteva minute, până la limpezire.

Dacă apa rămâne tulbure, vă rugăm să contactați APAVITAL S.A. pentru verificări suplimentare.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, clienţii pot suna la numărul de telefon 0232.969.

APAVITAL S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor săi că este necesară întreruperea furnizării apei potabile din cauza turbidității crescute a sursei de apă din sursa Timișești, cauzată de precipitații abundente.

Menționăm că o turbiditate crescută a apei înseamnă că aceasta nu mai este limpede/clară, iar la valori ridicate de turbiditate devine imposibil să se mai vadă prin apă.

În aceste condiții se aplică măsuri pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a respecta standardele de calitate impuse de legislația în vigoare privind apa potabilă

Prin urmare, începând cu data 30.03.2026, până în data 31.03.2026, ora estimată 18:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile: Razboieni, Ion Neculce, Prigoreni, Rediu și Albești din comuna Braești, Mădârjești, Cotârgaci, Sârca, Belcești, Cornele Caprei, Focuri, Gropnița, Cornari, Ceplenița, Scobinți și Hârlău.

Începând cu data de 30.03.2026, până în data 31.03.2026, ora estimată 18:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile Târgu Frumos, Podul Iloaiei, Strunga, Hăbășești, Brătulești, Fedelești, Cucova, Fărcășeni, Buznea, Gănești, Dădești, Balș, Boureni, Coasta Măgurii, Cucuteni, Băiceni, Budăi, Henci, Scobâlțeni, Holm, Cositeni, Valea Oilor, Bălțați și Sârca.

Începând cu data de 30.03.2026, până în data 31.03.2026, ora estimată 18:00 APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă către utilizatorii domiciliați în localitățile Movileni, Potângeni, Larga Jijia, Iepureni, Dumești, Banu, Hoisești, Pășești, Chilișoaia și Costești.

Echipele noastre monitorizează constant situația și depun toate eforturile pentru reluarea furnizării

apei în cel mai scurt timp posibil, imediat ce parametrii de calitate ai apei revin la valorile normale.

La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului

turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute, pentru ca apa să

revină la caracteristicile normale de potabilitate. Dacă situația persistă, sunați la APAVITAL S.A.,

iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, clienţii pot suna la numărul de telefon 0232.969.