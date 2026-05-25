Prima pagină » Evenimente » “Festivalul Internațional al Familiei” – la șah, 2026 ed. a XII-a

“Festivalul Internațional al Familiei” – la șah, 2026 ed. a XII-a

Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2026, 11:29


Organizatori: Asociația Club Sportiv “Împreună pentru performanță” din Miroslava .

Parteneri: Federația Română de Șah, Palas Mall Iași , Palatul Copiilor din Piatra Neamț, Clubul Sportiv “Micul Șahist” din Iași, și Mitropolia Moldovei și Bucovinei .

Sponsori: Clinica de Recuperare Medicală Fiziotop din Iași, Cabana Plăpumioara din Vatra Dornei, Agenția de turism -Prisma Tour din Iasi, MADO și Alin Mihăiță Photography.

Participanți: echipe din România, Moldova și Ucraina formate dintr-un părinte/bunic/unchi și 1 copil <= 14 ani. Acest concurs nu este omologat FR Șah.

Locul de desfasurare: zona Atrium, Palas Mall , Iași.

Arbitri: Pâslariu Ionel.

Important: toate echipele participante vor primi cate un voucher cadou din partea cabinetului de recuperare Fiziotop din Iași!

PREMII
Clasament pentru familiile formate din jucători amatori cu elo 1001 sau nelegitimați!
Locul 1 – Cupă, medalii și 1 ieșire în familie la Vatra Dornei, premiu oferit de Cabana Plăpumioara din Vatra Dornei.
Loc 2 – Cupă, medalii și 1 ședință foto în familie .
Loc 3 – Cupă, medalii și 1 carte de șah – cu autograful marelui maestru Florin Gheorghiu, cel mai titrat jucator de sah din toate timpurile.

Clasament general:
Locul 1 – Cupă, medalii și 2 locuri la excursia „Slănic Moldova & Cheile Cașinului” oferită de Prisma Tour Iași.
Loc 2 – Cupă, medalii și 1 ceas de șah.
Loc 3 – Cupă, medalii și 1 carte de sah cu autograful marelui maestru Florin Gheorghiu, cel mai titrat jucator de sah din toate timpurile.

Se vor mai acorda prin tombola vouchere la clinica Fiziotop, articole sportive și 15 vouchere la MADO!

La proba sportivă care este opțională și foarte simplă – echipele vor efectua un traseu Cursa cu saci, iar toti copiii vor fi premiati. Ritmul de joc: Open – 5 runde în sistem elvețian, șah rapid 10 minute și increment 2 secunde la fiecare mutare.

Program de joc: Ședința tehnică, duminică, 14 iunie 2026, ora 14.00. Duminică, începând cu orele 14.20, rundele 1, 2, 3, o mică pauză și 1 concurs sportiv (), apoi rundele 4, 5. 

Taxa de participare: 100 ron / echipa, echipele venite din Republica Moldova și Ucraina nu achită taxa de participare, aceasta este acoperită de Asociația Club Sportiv “Împreună pentru Performanță”.

Înscrieri – pentru o mai bună organizare, vă rugăm să vă înscrieți până vineri 12 iunie 2026, ora 14.oo, la la organizator Apostol Alin – 0745.952667 printr-un sms la cu detalii numele echipei, familiei si localitatea de domiciliu.

Înscrierea se consideră încheiată doar atunci când s-a efectuat plata online in valore de 100 ron in contul ASOCIATIA CLUB SPORTIV IMPREUNA PENTRU PERFORMANTA, IBAN: RO02BTRLRONCRT0CS8935001, Valuta RON, Swift BTRLRO22, la detalii: donatie pentru Festival familia…. Nu se fac înscrieri în ziua începerii concursului!

Partener media Radio Iași 

