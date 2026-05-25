Peste 10.000 de sesizări pentru copii dispăruţi au fost înregistrate în ultimul an în România

Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2026, 10:32

Peste 10 mii de sesizări pentru copii dispăruţi au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul creşte pentru al treilea an consecutiv, atrage atenţia Organizaţia „Salvaţi Copiii”.

Fenomenul râmâne profund îngrijorător în România, spun specialiştii, care adaugă faptul că cele mai multe cazuri sunt plecări voluntare ale tinerilor instituţionalizaţi.

Reporter: Daniela Vasilescu – Într-un singur an, în perioada mai 2025 – mai 2026, poliţiştii au înregistrat peste 10.000 de sesizări care vizau dispariţia minorilor, cu peste 600 mai multe decât în anul anterior şi /cu/ aproape 2.000 mai mult faţă de acum doi ani, potrivit statisticii Poliţiei Române, solicitate de Organizaţia „Salvaţi Copiii” România. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri sunt plecări volunare din locuinţe sociale, cămine şcolare sau centrele DGASPC. Datele oficiale mai arată că cele mai multe dispariţii au fost înregistrate în Bucureşti, Bihor, Constanţa, Giurgiu şi Iaşi. 97% dintre toate dispariţiile se încheie în fiecare an prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt, fără implicaţii majore de risc infracţional sau cu privire la siguranţa personală. Specialiştii „Salvaţi Copiii” subliniază însă că aceste plecări, deşi cel mai adesea soluţionate rapid, reprezintă un strigăt de ajutor din partea copiilor, iar primii care îi pot auzi sunt părinţii, dacă sunt atenţi la comportamentul lor.

