(AUDIO) Guvernul accelerează evaluarea proiectelor PNRR înaintea negocierilor cu Bruxelles-ul

Publicat de Lucian Bălănuţă, 23 mai 2026, 17:10

Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, la Iași, că principala urgență administrativă a României este accelerarea absorbției fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit prim-ministrului, proiectele care pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august trebuie menținute pe componenta de granturi.

În cazul investițiilor care nu pot fi încheiate la termen, acestea vor fi transferate pe componenta de împrumut, iar diferențele ar urma să fie acoperite din  bugetele naționale sau locale.

Ilie Bolojan a mai precizat că România negociază în aceste zile cu Comisia Europeană modificarea unor jaloane din PNRR, în special în domeniul infrastructurii feroviare, unde anumite obiective nu pot fi îndeplinite în termenul stabilit.

Premierul a anunțat și că ministerele vor trebui să trimită în Parlament nouă proiecte legislative considerate esențiale pentru deblocarea a peste 7,5 miliarde de euro din fonduri europene.

Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, participă astăzi la Gala Iașului Liberal, organizată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, eveniment care marchează 151 de ani de la fondarea Partidul Național Liberal.

 

(FOTO Constantin Mihai)

Naţional joi, 21 mai 2026, 07:35

Circa 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica joi, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, dintre care peste 1,1 milioane de...

Naţional joi, 21 mai 2026, 07:31

Sondaj Undelucram.ro: Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariu: 57% sunt deschiși să își schimbe locul de muncă....

Naţional joi, 21 mai 2026, 06:58

Creştinii sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Domnului, momentul când Iisus Hristos S-a ridicat la cer de pe Muntele Măslinilor din Ierusalim, la...

Naţional joi, 21 mai 2026, 06:15

Preşedintele Nicuşor Dan va avea astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări privind situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii...

Naţional miercuri, 20 mai 2026, 12:30

Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua, mâine, de la ora 9:00, la Palatul Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan îi va invita...

Naţional marți, 19 mai 2026, 08:26

În această dimineață, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din...

Naţional luni, 18 mai 2026, 17:51

  Incidentul grav a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” din municipiu. În urma unui...

Naţional luni, 18 mai 2026, 10:21

UPDATE, ora 9:00 – La Palatul Cotroceni încep la această oră consultările oficiale pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni...

