Sondaj Undelucram.ro: Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariu: 57% sunt deschiși să își schimbe locul de muncă. 64% ar face-o pentru un salariu mai mare

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 07:31

44,8% dintre angajați spun că decalajul dintre salariu și costul vieții este principalul factor de stres

● 5173 profesioniști din România, care acoperă toate industriile majore (bănci/asigurări/ pensii, IT, comerț, producție industrială, agricultură, servicii de sănătate etc), nivelurile de experiență și grupele de vârstă, au răspuns la sondaj, prin platforma Undelucram.ro, în perioada 30 martie-30 aprilie 2026;

● Sondajul face partea dintr-un demers amplu desfășurat de platforma wherewework în 5 țări: România, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Ungaria;

● 34,8% dintre participanții români spun că salariul acoperă doar cheltuielile de bază sau nu le acoperă deloc;

● 64% ar accepta o ofertă nouă de angajare dacă ar primi un salariu mai mare;

● România nu are o narativă dominantă privind inteligența artificială. 21,8% dintre respondenții români văd AI-ul ca pe un instrument de productivitate, 33,4% se așteaptă ca acesta să le restructureze sarcinile, 17,5% îl percep ca pe o vulnerabilitate, iar 19,3% nu anticipează niciun impact relevant.

București, 20 mai 2026 – Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor, iar 57% sunt deschiși să își schimbe locul de muncă în următoarele șase luni, potrivit unui sondaj realizat de rețeaua wherewework în cinci țări din Europa Centrală și de Est (România, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia și Ungaria). În România, sondajul a fost realizat de Undelucram.ro, în perioada 30 martie și 30 aprilie 2026, și a reunit 5.173 de răspunsuri de la profesioniști din toată România, acoperind toate industriile majore (bănci/asigurări/ pensii, IT, comerț, producție industrială, agricultură, servicii de sănătate etc), nivelurile de experiență și grupele de vârstă.

„Datele din România spun o poveste despre presiune lentă. Jumătate dintre angajați sunt nemulțumiți, mai mult de jumătate sunt deschiși să plece, iar conversația despre inteligența artificială se întâmplă peste tot, cu excepția comunicării formale din HR. Angajatorii care recunosc ceea ce echipele lor știu deja, că relația de muncă s-a schimbat, vor păstra talentele care definesc următorul deceniu”, declară Costin Tudor, CEO wherewework Group.

Peste jumătate dintre români spun că sunt plătiți sub valoarea muncii lor

Jumătate dintre respondenții români (52%) și-au exprimat nemulțumirea față de salariul actual: 19,2% sunt foarte nemulțumiți, iar 32,8% sunt parțial nemulțumiți. Doar 20,6% raportează un nivel de satisfacție, în timp ce 27,3% se situează în zona neutră de mijloc.

Percepția privind corectitudinea plății este la fel de revelatoare: 46,5% spun că nu sunt remunerați corect pentru munca depusă (19,9% deloc, 26,6% în măsură mică), iar 55,7% consideră că salariul lor este sub nivelul pieței comparativ cu colegii care au o experiență similară. 12,7% au răspuns că nu știu cum se poziționează față de piață, semn al unei opacități salariale.

Puterea de cumpărare scade, iar presiunea financiară se resimte tot mai puternic

43,3% dintre angajații români raportează o putere de cumpărare mai slabă comparativ cu acum 12 luni, cel mai mic procentaj dintre cele cinci țări. Dintre cei care semnalează o deteriorare, mult mai mulți o descriu ca „mult mai slabă” (30,8%) decât „ușor mai slabă” (12,5%).

Decalajul dintre salariu și costul vieții este principala sursă de presiune financiară: 44,8% îl identifică drept stresorul principal, urmat de creșterea semnificativă a cheltuielilor zilnice (22,5%). 8,8% dintre respondenții români menționează datoriile și ratele bancare drept principala presiune financiară, un procentaj mai ridicat decât în oricare altă țară din sondaj. Răspunsurile deschise leagă adesea acest semnal de programul Prima Casă din 2022, ale cărui rate au crescut abrupt.

Datele evidențiază presiunea financiară resimțită de o mare parte dintre participanți: 34,8% dintre participanți spun că salariul acoperă doar cheltuielile de bază sau nu le acoperă deloc, în timp ce 43,5% reușesc să aibă un trai decent, dar cu atenție la cheltuieli. Doar 5,0% raportează un confort financiar ridicat.

Tabloul creșterii salariale necesare este consistent: 34,8% au nevoie de o majorare de 11–20% pentru a se simți plătiți corect, 24,2% de 21–30%, iar 20,7% de peste 30%.

Percepția asupra inteligenței artificiale: cea mai fragmentată din regiune

România nu are o narativă dominantă privind inteligența artificială. 21,8% dintre respondenții români văd AI-ul ca pe un instrument de productivitate, 33,4% se așteaptă ca acesta să le restructureze sarcinile (16,3% schimbări de responsabilități, 17,1% reducere de activități), 17,5% îl percep ca pe o vulnerabilitate, iar 19,3% nu anticipează niciun impact relevant. Alți 8,0% sunt încă nesiguri.

Răspunsurile deschise completează acest tablou și evidențiază primele efecte comerciale ale adopției AI asupra pieței muncii. Profesioniștii freelanceri și cei din agenții sunt printre cei mai afectați, mai mulți respondenți menționând că o parte dintre clienții care apelau anterior la servicii de design, copywriting și creare de conținut au migrat către instrumente de inteligență artificială generativă.

57% iau în calcul o schimbare de job, 64% ar face-o pentru un salariu mai mare

Cifrele privind mobilitatea profesională indică un nivel ridicat de deschidere către schimbare: 25,2% dintre respondenții români caută activ un nou loc de muncă, iar alți 31,7% ar face o schimbare pentru o oportunitate atractivă. Cumulat, 57% sunt deschiși unei schimbări în următoarele șase luni. Doar 19,1% sunt ferm angajați să rămână la actualul loc de muncă, România rămânând totuși cea mai stabilă dintre cele cinci țări din sondaj.

Principalul factor care influențează decizia de schimbare a locului de muncă este nivelul salarial: 64% indică un salariu mai mare drept motivul principal pentru care ar accepta o ofertă nouă de angajare. La distanță semnificativă se află nevoia de stabilitate profesională (11,3%), urmată de oportunitățile de dezvoltare în carieră (7,1%), program flexibil (6,6%) și un mediu de lucru mai bun (6,6%).

Nesiguranța privind locul de muncă rămâne ridicată în rândul angajaților

Îngrijorările legate de concedieri sunt răspândite, dar controlate: 54,5% dintre respondenții români exprimă un anumit nivel de neliniște (33,4% moderat, 12,7% puternic, 8,4% extrem de îngrijorați). Siguranța personală la locul de muncă este mixtă. 36,1% se simt nesiguri în privința rolului lor în următoarele 12 luni, iar doar 9,36% declară că se simt „foarte siguri”.

Despre Undelucram.ro

Platforma Undelucram.ro face parte din rețeaua de platforme wherewework, una dintre cele mai mari comunități online pentru angajați, candidați și angajatori, prezentă în peste 20 de țări, cu misiunea de a face disponibil feedback real și credibil despre cultura organizațională, practicile de leadership și oportunitățile de creștere. Profilurile de companii, clasamentele și comparațiile pe industrii ale platformei ajută angajații să ia decizii de carieră informate, sprijinind totodată organizațiile în dezvoltarea brandului de angajator într-un mod credibil și măsurabil.