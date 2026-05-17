Standard & Poor’s confirmă rating-urile pentru datoria pe termen lung și scurt a României

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 09:08

Agenția de evaluare financiară Standard & Poor’s a confirmat rating-urile pentru datoria pe termen lung și scurt a României, însă perspectiva asociată rămâne negativă, ceea ce plasează țara noastră la un pas de categoria ‘nerecomandat pentru investiții’.

Perspectiva negativă reflectă opinia agenției că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice și de reducerea deficitelor externe ale țării vor rămâne ridicate în următoarele șase-douăsprezece luni.

Standard & Poor’s semnalează că ar putea retrograda rating-urile României dacă impasul guvernamental se prelungește, ceea ce va conduce la incapacitatea de a reduce suplimentar deficitele fiscale în 2027.

Dacă guvernul României nu reușește să obțină așteptatele influxuri de fonduri europene în 2026-2027, s-ar limita perspectivele de creștere a economiei, ceea ce ar complica procesul de consolidare fiscală și ar amplifica riscurile la adresa balanței de plăți, precizează agenția într-un comunicat.

De asemenea, Standard & Poor’s ar putea lua în considerare o retrogradare a rating-urilor României dacă sporesc presiunile externe, de exemplu prin prelungirea problemelor de pe piața energiei în urma războiului din Orientul Mijlociu, care să perturbe așteptările privind inflația pe termen mediu în țara noastră.

Totuși, agenția ar putea lua în considerare o revizuire în creștere a perspectivei rating-urilor României de la negativă la stabilă, dacă deficitele extern și fiscal ale țării se reduc substanțial, sprijinite de redresarea creșterii economice, dar aceasta s-ar putea realiza numai printr-un consens fiscal larg în rândul partidelor cheie privind sprijinirea măsurilor suplimentare de consolidare în 2026 și 2027, inclusiv aprobarea unui buget credibil pentru 2027, în pofida dizolvării coaliției la niciun an după ce a fost alcătuită.

