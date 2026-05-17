(AUDIO/FOTO) Iașul tradițiilor: Târgul Meșterilor Populari a transformat Palatul Culturii într-un muzeu viu

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 08:33

Esplanada Palatului Culturii din Iași s-a transformat în acest sfârșit de săptămână într-un muzeu în aer liber.

Și astăzi, peste 50 de olari, cioplitori în lemn, cojocari și țesători din România și Republica Moldova își expun lucrările la Târgul Meșterilor Populari.

Ajuns la a 26-a ediție, evenimentul aduce în premieră meșteșugari care prelucrează inul și cânepa.

Vizitatorii pot cumpăra obiecte unice și pot participa la ateliere interactive de olărit sau încondeiat ouă.

Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii din Complexul Muzeal Naţional ‘Moldova’ Iaşi, organizatorul evenimentului: ”Dacă nu organizăm un târg al meșteșugarilor, parcă nu ne simțim compleți. Și de fiecare dată când reușim să ne întâlnim cu ei și reușind să ne întânim cu vechile tradiții, parcă așa cumva revenim acasă, revenim în casa bunicilor, în casa străbunicilor. Revenim în mijlocul satului românesc, acolo de unde cu toții, într-un mod sau altul, ne tragem seva. E absolut minunat să-i vezi pe fiecare din zone diferite ale țării, cum își împărtășesc, se întâlnesc în zonele comune, să spunem, de artă și împreună își dezvoltă ceea ce știu deja și se promovează unul pe altul. Asta îmi place foarte mult, fiindcă îmi zice ce căutați asta? A, nu, mergeți la cortul cutare. Sunt lecții, de fapt, lucruri care se transformă în lecții de viață și care ne fac pe toți să ne rupem oleacă de cotidianul zilnic și din toată nebunia și să ne așezăm și să ne gândim și de ce nu poate să reușim să devenim mai buni.”

