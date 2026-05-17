Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO/FOTO) Iașul tradițiilor: Târgul Meșterilor Populari a transformat Palatul Culturii într-un muzeu viu

(AUDIO/FOTO) Iașul tradițiilor: Târgul Meșterilor Populari a transformat Palatul Culturii într-un muzeu viu

(AUDIO/FOTO) Iașul tradițiilor: Târgul Meșterilor Populari a transformat Palatul Culturii într-un muzeu viu

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 08:33

Esplanada Palatului Culturii din Iași s-a transformat în acest sfârșit de săptămână într-un muzeu în aer liber. 

Și astăzi, peste 50 de olari, cioplitori în lemn, cojocari și țesători din România și Republica Moldova își expun lucrările la Târgul Meșterilor Populari.

Ajuns la a 26-a ediție, evenimentul aduce în premieră meșteșugari care prelucrează inul și cânepa. 

Vizitatorii pot cumpăra obiecte unice și pot participa la ateliere interactive de olărit sau încondeiat ouă. 

Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii din Complexul Muzeal Naţional ‘Moldova’ Iaşi, organizatorul evenimentului: ”Dacă nu organizăm un târg al meșteșugarilor, parcă nu ne simțim compleți. Și de fiecare dată când reușim să ne întâlnim cu ei și reușind să ne întânim cu vechile tradiții, parcă așa cumva revenim acasă, revenim în casa bunicilor, în casa străbunicilor. Revenim în mijlocul satului românesc, acolo de unde cu toții, într-un mod sau altul, ne tragem seva. E absolut minunat să-i vezi pe fiecare din zone diferite ale țării, cum își împărtășesc, se întâlnesc în zonele comune, să spunem, de artă și împreună își dezvoltă ceea ce știu deja și se promovează unul pe altul. Asta îmi place foarte mult, fiindcă îmi zice ce căutați asta? A, nu, mergeți la cortul cutare. Sunt lecții, de fapt, lucruri care se transformă în lecții de viață și care ne fac pe toți să ne rupem oleacă de cotidianul zilnic și din toată nebunia și să ne așezăm și să ne gândim și de ce nu poate să reușim să devenim mai buni.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro, afiș eveniment)

Etichete:
Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3
Prim plan duminică, 17 mai 2026, 02:06

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3

Bulgaria a câștigat ediția din 2026 a concursului Eurovision Song Contest, desfășurată la Viena, în timp ce România a obținut locul al...

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3
METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 11:45

METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară
(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:56

(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest

Astăzi și mâine, pe Stadionul „Agronomie” din Copou, dar și în mai multe spații didactice ale Universității de Științele...

(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest
Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:27

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru a susţine...

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:25

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul care modifică...

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 09:54

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar

Aeroclubul României din Iași găzduiește astăzi și mâine un spectacol aviatic care va marca o sută de ani de la înființarea primului zbor ce...

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 09:27

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina

Astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Iași încep, de la ora 16:00, evenimentele premergătoare canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de...

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:48

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenţia...

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane