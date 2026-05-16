Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3

Publicat de Lucian Bălănuţă, 17 mai 2026, 02:06

Bulgaria a câștigat ediția din 2026 a concursului Eurovision Song Contest, desfășurată la Viena, în timp ce România a obținut locul al treilea, la revenirea în competiție după o perioadă de absență.

Victoria a fost adjudecată de artista bulgară DARA, cu piesa „Bangaranga”, una dintre favoritele publicului european încă din etapa semifinalelor. Momentul scenic, inspirat din ritualurile tradiționale kukeri și construit pe un sound electro-pop modern, a fost apreciat atât de juriile naționale, cât și de televoting.

România a impresionat prin prestația Alexandrei Căpitănescu, care a concurat cu piesa „Choke Me”, un mix de alternative rock, electronic și influențe nu metal. Evoluția artistei române a fost remarcată de presa internațională și de comunitățile dedicate Eurovision pentru originalitate și energie scenică.

Rezultatul reprezintă una dintre cele mai bune clasări ale României din ultimii ani și marchează o revenire puternică a țării în competiția europeană. Totodată, succesul Bulgariei este considerat istoric, fiind prima victorie a statului vecin la Eurovision.