Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3

Publicat de Lucian Bălănuţă, 17 mai 2026, 02:06

Bulgaria a câștigat ediția din 2026 a concursului Eurovision Song Contest, desfășurată la Viena, în timp ce România a obținut locul al treilea, la revenirea în competiție după o perioadă de absență.

Victoria a fost adjudecată de artista bulgară DARA, cu piesa „Bangaranga”, una dintre favoritele publicului european încă din etapa semifinalelor. Momentul scenic, inspirat din ritualurile tradiționale kukeri și construit pe un sound electro-pop modern, a fost apreciat atât de juriile naționale, cât și de televoting.

România a impresionat prin prestația Alexandrei Căpitănescu, care a concurat cu piesa „Choke Me”, un mix de alternative rock, electronic și influențe nu metal. Evoluția artistei române a fost remarcată de presa internațională și de comunitățile dedicate Eurovision pentru originalitate și energie scenică.

Rezultatul reprezintă una dintre cele mai bune clasări ale României din ultimii ani și marchează o revenire puternică a țării în competiția europeană. Totodată, succesul Bulgariei este considerat istoric, fiind prima victorie a statului vecin la Eurovision.

Etichete:
Eurovision 2026/România s-a calificat în finala concursului
Internaţional vineri, 15 mai 2026, 05:42

Eurovision 2026/România s-a calificat în finala concursului

Zece ţări printre care şi România s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de joi, alte cinci fiind eliminate...

Eurovision 2026/România s-a calificat în finala concursului
Eurovision 2026: Cei zece finalişti după prima semifinală a concursului
Internaţional miercuri, 13 mai 2026, 05:57

Eurovision 2026: Cei zece finalişti după prima semifinală a concursului

Zece ţări s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de marţi, alte cinci fiind eliminate după voturile...

Eurovision 2026: Cei zece finalişti după prima semifinală a concursului
Hantavirus/Recomandările formulate de OMS
Internaţional marți, 12 mai 2026, 06:13

Hantavirus/Recomandările formulate de OMS

Izolarea pasagerilor evacuaţi de pe vasul de croazieră afectat de focarul de hantavirus, coordonarea agenţiilor şi autorităţilor statale,...

Hantavirus/Recomandările formulate de OMS
Toţi pasagerii de pe nava de croazieră cu un focar de hantavirus sunt consideraţi contacte cu risc ridicat, anunţă ECDC
Internaţional duminică, 10 mai 2026, 07:30

Toţi pasagerii de pe nava de croazieră cu un focar de hantavirus sunt consideraţi contacte cu risc ridicat, anunţă ECDC

Toţi pasagerii de pe nava de croazieră lovită de un focar mortal de hantavirus sunt consideraţi contacte cu risc ridicat ca măsură de...

Toţi pasagerii de pe nava de croazieră cu un focar de hantavirus sunt consideraţi contacte cu risc ridicat, anunţă ECDC
Internaţional sâmbătă, 9 mai 2026, 09:13

Rusia şi Ucraina au acceptat o încetare a focului de trei zile propusă de SUA

Rusia şi Ucraina au acceptat o încetare a focului de trei zile propusă de Statele Unite, începând de astăzi până pe 11 mai. La Moscova are...

Rusia şi Ucraina au acceptat o încetare a focului de trei zile propusă de SUA
Internaţional vineri, 8 mai 2026, 12:04

UE doreşte ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil

Uniunea Europeană doreşte ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil, a declarat vineri, la Chişinău,...

UE doreşte ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil
Internaţional joi, 7 mai 2026, 07:36

(AUDIO) Strategia „Right to stay”, lansată în Parlamentul European

O Europă mai conectată, reducerea diferențelor între regiuni și prevenirea plecărilor forțate, cauzate de lipsa de oportunități, au fost...

(AUDIO) Strategia „Right to stay”, lansată în Parlamentul European
Internaţional miercuri, 6 mai 2026, 19:22

(AUDIO) Strategia „Right to stay”, lansată în Parlamentul European

În Parlamentul European a fost lansată, astăzi, Strategia „Right to stay”, menită să evidențieze dreptul cetățenilor europeni de a-și...

(AUDIO) Strategia „Right to stay”, lansată în Parlamentul European