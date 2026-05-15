Eurovision 2026/România s-a calificat în finala concursului

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 05:42

Zece ţări printre care şi România s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de joi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale, transmit agenţiile de presă internaţionale.

Cei 10 candidaţi care s-au calificat după semifinala de joi:

– Bulgaria: Dara, ‘Bangaranga’

– Ucraina: Leléka, ‘Ridnym’

– Norvegia: Jonas Lov, ‘Ya Ya Ya’

– Australia: Delta Goodrem, ‘Eclipse’

– România: Alexandra Căpitănescu, ‘Choke Me’

– Malta: Aidan, ‘Bella’

– Cipru: Antigoni, ‘Jalla’

– Albania: Alis, ‘Nân’

– Danemarca: Soren Torpegaard Lund, ‘For Vi Gar Hjem’

– Cehia: Daniel Zizka, ‘Crossroads’.

Nu s-au calificat:

Azerbaidjan: Jiva, ‘Just Go’

Luxemburg: Eva Marija, ‘Mother Nature’

Armenia: Simón, ‘Paloma Rumba’

Elveţia: Veronica Fusaro, ‘Alice’

Letonia: Atvara, ‘Ena’.

După semifinala de desfăşurată marţi, 10 ţări se calificaseră pentru finala de sâmbătă de la Stadthalle din Viena, în Austria:

– Grecia: Akylas, ‘Ferto’

– Finlanda: Linda Lampenius şi Pete Parkkonen, ‘Liekinheitin’

– Belgia: Essyla, ‘Dancing on the Ice’

– Suedia: Felicia, ‘My System’

– Republica Moldova: Satoshi, ‘Viva, Moldova!’

– Israel: Noam Bettan, ‘Michelle’

– Serbia: Lavina, ‘Kraj mene’

– Croaţia: Lelek, ‘Andromeda’

– Lituania: Lion Ceccah, ‘Solo quiero mas’

– Polonia: Alicja, ‘Pray’.

Nu s-au calificat marţi:

– Estonia: Vanilla Ninja, ‘Too Epic to Be True’

– Georgia: Bzikebi, ‘On Replay’

– Muntenegru: Tamara Zivkovic, ‘Nova zora’

– Portugalia: Bandidos do Cante, ‘Rosa’

– San Marino: Senhit, ‘Superstar’.

Principalii susţinători financiari ai Eurovision, Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, au asigurat un loc în finală, alături de ţara gazdă, Austria. AGERPRES/FOTO București FM

