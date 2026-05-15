Eurovision 2026/România s-a calificat în finala concursului
Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 05:42
Zece ţări printre care şi România s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de joi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale, transmit agenţiile de presă internaţionale.
Cei 10 candidaţi care s-au calificat după semifinala de joi:
– Bulgaria: Dara, ‘Bangaranga’
– Ucraina: Leléka, ‘Ridnym’
– Norvegia: Jonas Lov, ‘Ya Ya Ya’
– Australia: Delta Goodrem, ‘Eclipse’
– România: Alexandra Căpitănescu, ‘Choke Me’
– Malta: Aidan, ‘Bella’
– Cipru: Antigoni, ‘Jalla’
– Albania: Alis, ‘Nân’
– Danemarca: Soren Torpegaard Lund, ‘For Vi Gar Hjem’
– Cehia: Daniel Zizka, ‘Crossroads’.
Nu s-au calificat:
Azerbaidjan: Jiva, ‘Just Go’
Luxemburg: Eva Marija, ‘Mother Nature’
Armenia: Simón, ‘Paloma Rumba’
Elveţia: Veronica Fusaro, ‘Alice’
Letonia: Atvara, ‘Ena’.
După semifinala de desfăşurată marţi, 10 ţări se calificaseră pentru finala de sâmbătă de la Stadthalle din Viena, în Austria:
– Grecia: Akylas, ‘Ferto’
– Finlanda: Linda Lampenius şi Pete Parkkonen, ‘Liekinheitin’
– Belgia: Essyla, ‘Dancing on the Ice’
– Suedia: Felicia, ‘My System’
– Republica Moldova: Satoshi, ‘Viva, Moldova!’
– Israel: Noam Bettan, ‘Michelle’
– Serbia: Lavina, ‘Kraj mene’
– Croaţia: Lelek, ‘Andromeda’
– Lituania: Lion Ceccah, ‘Solo quiero mas’
– Polonia: Alicja, ‘Pray’.
Nu s-au calificat marţi:
– Estonia: Vanilla Ninja, ‘Too Epic to Be True’
– Georgia: Bzikebi, ‘On Replay’
– Muntenegru: Tamara Zivkovic, ‘Nova zora’
– Portugalia: Bandidos do Cante, ‘Rosa’
– San Marino: Senhit, ‘Superstar’.
Principalii susţinători financiari ai Eurovision, Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, au asigurat un loc în finală, alături de ţara gazdă, Austria. AGERPRES/FOTO București FM