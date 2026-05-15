Iaşi: Grupare care vindea în multe ţări suplimente alimentare contrafăcute ca tratament al bolilor incurabile, destructurată

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 06:45

O grupare infracţională specializată în spălarea banilor, fals informatic, înşelăciune şi evaziune fiscală, care promova şi vindea în multe ţări suplimente alimentare contrafăcute ca tratamente pentru boli incurabile, a fost destructurată de poliţişti, sub coordonarea procurorilor DIICOT Iaşi.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi, pe data de 12 mai, poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Bucureşti şi Timişoara, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai serviciilor de combatere a criminalităţii organizate din Hunedoara, Ilfov, Caraş-Severin şi Covasna, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, au pus în aplicare 41 de mandate de percheziţie domiciliară.

Descinderile au avut loc în judeţele Iaşi, Ilfov, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Covasna şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals informatic, spălarea banilor şi evaziune fiscală, toate în formă continuată.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2019, mai mulţi cetăţeni români, moldoveni, ucraineni, ruşi, bulgari şi polonezi, sprijiniţi de o reţea de colaboratori a căror activitate ar fi ierarhizată pe patru paliere operaţionale distincte, ar fi acţionat în mod coordonat, până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziţionau o anumită gamă de suplimente.

Până la momentul destructurării grupului infracţional organizat, membrii acestuia ar fi provocat un prejudiciu de cel puţin 371.129.164 de lei, 107.627.127 de euro, 1.760.586 de leva şi 1.302.548.587 de forinţi faţă de victime de pe teritoriul României, al statelor membre UE şi din afara UE.

‘Grupul infracţional organizat ar fi desfăşurat o activitate amplă, minuţios organizată, atât pe teritoriul României şi al altor state, ce ar fi fost perfecţionată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor şi de optimizare a activităţii infracţionale, dar şi a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităţilor grupării şi înlăturarea imediată a acestora’, transmite sursa citată.

Astfel, se menţionează în comunicatul de presă, liderii grupării ar fi înfiinţat societăţi prin intermediul cărora ar fi comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv România. Pentru a păstra aparenţa de legalitate, societăţile ar fi deţinut sedii sociale şi conturi bancare unde ar fi fost încasate sumele de bani provenite din vânzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare.

‘Promovarea produselor s-ar fi realizat în mediul online, preponderent de către o companie şi platformă utilizată în schema infracţională, care s-ar fi prezentat ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online în care entitatea mamă vinde produse prin intermediul unor parteneri plătiţi pe bază de comision. Această companie şi-ar fi construit adevărate reţele de vânzători virtuali, care ar fi activat pentru ea prin crearea, după un anumit şablon, a sute de site-uri având ca obiectiv inducerea în eroare a cât mai multor persoane’, se menţionează în comunicatul de presă.

Totodată, prin intermediul platformei online a acestei societăţi, li s-ar fi explicat noilor afiliaţi faptul că ei ar trebui doar să atragă clienţii către o pagină pusă la dispoziţie de societate, după care clienţii ar fi completat un formular simplu în care şi-ar fi trecut numărul de telefon.

‘Clienţii (persoanele vătămate) ar fi fost contactaţi ulterior de către operatori call center, care şi-ar fi desfăşurat activitatea în cadrul unor societăţi înfiinţate tocmai în acest scop, şi care ar fi contribuit la inducerea ori menţinerea în eroare a persoanelor vătămate. Tot pe platforma societăţii, afiliaţii ar fi fost instruiţi cum să creeze conturi fictive pe reţelele de socializare, cum să le dezvolte pentru a părea reale şi pentru a nu fi detectate de către proprietarii reţelelor drept conturi false şi ar fi beneficiat permanent de cursuri de perfecţionare, unele dintre acestea fiind contra-cost. După plasarea unei comenzi de către client pentru ‘suplimentul alimentar’ promovat, afiliatul care ar fi ajutat la obţinerea comenzii ar fi primit un comision prestabilit’, se arată în comunicatul de presă.

Deşi produsele ar fi fost prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că ar fi veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave – boli cardiovasculare, afecţiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate şi altele.

‘În acest mod, membrii grupului ar fi speculat nevoia urgentă a victimelor de a obţine un tratament eficient şi rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care ar fi apelat clienţii, s-ar fi recomandat drept medici sau specialişti în medicină. Produsele intitulate de către gruparea de criminalitate organizată drept ‘suplimente alimentare’, care în concret nu ar produce niciun efect asupra organismului uman şi ar avea o compoziţie similară, indiferent de boala care se pretinde că o tratează, ar fi fost promovate prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate, în mediul online fiind folosite fără drept numele şi imaginea unor persoane reale, celebre în România, în special medici, numele şi imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau specialişti în anumite ramuri medicale, numele şi imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clienţi reali ai produselor, precum şi denumiri şi sigle ale unor instituţii publice’, explică anchetatorii.

Investigaţiile au arătat că o parte dintre persoanele care ar fi achiziţionat suplimentele ar fi renunţat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce ar fi condus la situaţii de risc cu privire la sănătatea lor.

‘Este de menţionat şi faptul că, ori de câte ori un produs ar fi început să acumuleze reclamaţii din partea clienţilor care ar fi constatat că nu ar simţi vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta ar fi fost doar redenumit şi relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată ar cuprinde peste 400 de denumiri’, se precizează în comunicatul de presă.

De asemenea, menţionează sursa citată, membrii grupului infracţional organizat ar fi omis înregistrarea în evidenţele financiar-contabile a sumelor provenite din vânzarea produselor, prin întocmirea de documente justificative emise fictiv în numele altor societăţi controlate de aceştia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele vândute pe teritoriul României, provocând astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32.166.258 de lei (echivalentul a 6.558.898 de euro).

‘Având în vederea arealul de acţiune al grupării de criminalitate organizată, în luna februarie 2024, la iniţiativa DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, a fost încheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de anchetă între autorităţile judiciare române şi cele din Ungaria, având ca scop strângerea de probe şi schimbul de informaţii relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infracţiunile investigate, precum şi utilizarea probelor colectate în scopul urmăririi penale. Ulterior, la echipa comună de anchetă au aderat autorităţile judiciare din Republica Moldova, Polonia şi Bulgaria’, arată anchetatorii.

Astfel, au fost emise şi puse în executare ordine europene de anchetă şi cereri de asistenţă judiciară internaţională în 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia şi Slovacia), simultan cu operaţiunea desfăşurată în România, fiind efectuate alte peste 100 de percheziţii pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv în statele în care au fost emise ordinele europene de anchetă.

Acţiunea a fost coordonată la nivelul EUROJUST şi EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare în timp real.

‘Pe parcursul percheziţiilor domiciliare efectuate de către poliţişti, în România, au fost descoperite şi ridicate aproximativ 250.000 de cutii cu comprimate şi flacoane cu diverse substanţe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente – produse fără valoare terapeutică demonstrată, care urmau să fie livrate către victime din România şi din alte state europene. La un preţ mediu de vânzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicată reprezintă un potenţial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro – sume ce urmau să fie extrase inclusiv de la pacienţi cronici, în schimbul unor produse fără niciun efect terapeutic dovedit’, se menţionează în comunicat.

De asemenea, susţin anchetatorii, au fost descoperite şi ridicate laptopuri şi medii de stocare ce conţin date relevante pentru continuarea anchetei şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 220.158 de lei şi 77.180 de euro, provenite din activitatea infracţională a grupării.

În urma activităţilor desfăşurate în România, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii si Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea şi vânzarea produselor.

Pe 12 şi 13 mai, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi au luat măsura reţinerii a şase persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals informatic, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

‘Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada 2019 – mai 2026, prin acţiunile desfăşurate la anumite intervale de timp, persoanele în cauză ar fi cauzat un prejudiciu de cel puţin 577.172.387 de lei, 125.516.940 de euro, 1.760.586 de leva şi 1.302.548.587 de forinţi faţă de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE şi din afara statelor UE. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile’, transmit anchetatorii.

De asemenea, autorităţile judiciare din Polonia au luat măsura reţinerii faţă de trei persoane şi au dispus sechestru asigurător asupra unor sume de bani în zloţi, în echivalentul a un milion de euro şi asupra unor imobile de 800.000 de euro. În Republica Moldova sunt continuate cercetările faţă de 10 persoane, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost descoperite cantităţi impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată.

Acţiunea desfăşurată pe teritoriul României a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Române şi de suportul specialiştilor din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, ai ANABI, ANSVSA şi ai Institutului de Bioresurse Alimentare Bucureşti.

În comunicat se precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro