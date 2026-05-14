(FOTO) Explozie provocată de acumulare de gaze în localitatea Pogana, județul Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 14 mai 2026, 08:54

Astăzi, 14.05.2026, în jurul orei 07:30, în localitatea Pogana, comuna Pogana, a avut loc o explozie provocată de o acumulare de gaze provenită de la furtunul defect al unei butelii.

În urma exploziei, două persoane (1 persoana sex masculin 87ani si o persoana sex feminin 83 ani) au avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea suferind arsuri și diverse plăgi.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad, cu o autospecială de stingere și un efectiv de 7 militari, precum și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean, care au preluat victimele pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO ISU VS