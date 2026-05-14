(FOTO) Iaşi: Un exemplar al manualului Inchiziţiei va fi expus la Palatul Braunstein, în cadrul RCW 2026

Publicat de Andreea Drilea, 14 mai 2026, 06:10

Un exemplar originar al volumului ‘Malleus Maleficarum’, considerat manualul Inchiziţiei, a ajuns la Palatul Braunstein din Iaşi, sub escorta Jandarmeriei, unde va fi expus, conform protocolului, până pe 24 mai, în cadrul Romanian Creative Week (RCW) 2026.

Potrivit organizatorilor RCW, cartea a fost împrumutată de la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu.

‘Romanian Creative Week 2026, cel mai amplu festival dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană şi desfăşurat în premieră sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, prezintă la Iaşi expoziţia ‘Malleus Maleficarum’, un proiect care aduce împreună performance-uri senzoriale inspirate de imaginarul gotic al secolului XIX şi lucrări construite în jurul memoriei feminine, fricii şi mecanismelor istorice de control social’, transmit organizatorii festivalului.

Sursa citată menţionează că expoziţia transformă un manual al Inchiziţiei ‘într-un punct de plecare pentru o reflecţie contemporană despre obedienţă, stigmatizare şi felul în care societatea continuă să producă forme de excludere şi violenţă simbolică’.

‘În centrul proiectului, parte a secţiunii Arts a Romanian Creative Week (…) se află un exemplar original al volumului publicat în 1487, împrumutat cu sprijinul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu şi expus în condiţii speciale de securitate. Expoziţia dezvoltă două direcţii majore: pe de o parte, performance-uri imersive construite ca experienţe senzoriale individuale, în care publicul traversează un univers al memoriei şi al imaginarului gotic, iar pe de altă parte, lucrări de artă contemporană care investighează relaţia dintre corp, identitate, putere şi moştenirea violenţei istorice asupra femeilor. Printre acestea se află şi intervenţia artistei şi cercetătoarei scoţiene Dr. Lynne Hocking, care transformă războiul de ţesut într-un instrument de reconstrucţie simbolică a unei genealogii feminine ce traversează aproximativ 50.000 de ani de istorie’, transmit organizatorii RCW.

Conform acestora, prima parte a proiectului este dedicată instalaţiei ‘Tales of the Dead’, realizată de duo-ul româno-spaniol Elena Urucatu şi Carlos Mate, artişti a căror practică interdisciplinară combină obiect, sunet, video şi experienţe senzoriale într-un format performativ neconvenţional.

Între 13 şi 17 mai, cei doi artişti vor susţine 20 de performance-uri imersive, cu acces restrâns, concepute în format one-to-one, în care fiecare spectator traversează individual experienţa instalaţiei. Inspirate de atmosfera gotică a anului 1816, cunoscut drept ‘anul fără vară’ şi asociat apariţiei imaginarului romantic întunecat şi al monstrului modern, intervenţiile transformă lectura, sunetul, mirosul şi gustul în instrumente narative.

‘Proiectul pe care îl prezentăm la Iaşi porneşte din universul operei Tales of the Dead, pe care am realizat-o anul trecut la Madrid şi Berlin. Am transformat fragmente din această experienţă într-o instalaţie imersivă, construită pentru unul sau doi spectatori, în care parfumul, sunetul, lectura şi obiectele devin instrumente narative. Nu ne interesează o reconstrucţie fidelă, ci o experienţă intimă şi subiectivă, despre memorie, distorsiune şi felul în care fiecare dintre noi îşi reconstruieşte propriile poveşti’, au transmis artiştii Elena Urucatu şi Carlos Mate, prin intermediul unui comunicat de presă.

Lynne Hocking aduce în expoziţie o intervenţie construită la intersecţia dintre genetică, memorie şi meşteşug tradiţional. Folosind războiul de ţesut şi tehnici textile inspirate din tradiţiile comunităţilor de ţesătoare din nord-estul Scoţiei, artista reconstruieşte simbolic o genealogie feminină care traversează aproximativ 50.000 de ani de istorie.

Practica sa porneşte de la ideea ADN-ului matriliniar, cod genetic transmis exclusiv pe linie maternă, şi transformă această memorie biologică într-un obiect textil contemporan.

‘Timp de 20 de ani am lucrat ca cercetător academic în domeniul geneticii umane, iar practica artistică mi-am construit-o în jurul curiozităţii. Este aceeaşi curiozitate pe care o aveam ca om de ştiinţă şi care mă motivează acum ca artist şi creator: cine suntem, de unde venim şi cum ne înţelegem pe noi înşine. Mă interesează modul în care putem deveni strămoşi buni pentru viitor şi modul prin care putem contribui la dispariţia unor sisteme eşuate, imaginând alternative mai empatice şi mai colective. Sper ca publicul să poată descifra măcar o parte dintre firele care se intersectează în această lucrare şi să privească textilele nu doar ca obiecte decorative, ci ca texte, arhive şi obiecte istorice contemporane’, a explicat artista.

În cadrul expoziţiei, Lea Rasovszky prezintă două diorame inspirate din viaţa domestică şi anxietăţile cotidiene, construind micro-universuri în care frica şi obedienţa devin mecanisme invizibile ale vieţii de zi cu zi. Artistul canadian Ghassan Naji (g0naji), cunoscut pentru lucrările sale realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale, propune un produs distopic în care simbolurile războiului şi ale terorii se transformă continuu, sugerând persistenţa violenţei dincolo de contexte istorice şi politice.

Unul dintre cele mai puternice discursuri ale expoziţiei este construit în jurul memoriei feminine şi al felului în care corpul femeii a fost transformat istoric într-un spaţiu al condamnării şi controlului. Artistul Mihai Negru investighează direct această temă prin lucrări care reflectează stigmatizarea socială şi religioasă a corpului feminin.

Expoziţia include şi lucrările lui Radu Belcin, din seria ‘Society of Glass Tears’, unde personaje în costum îşi pierd treptat identitatea, iar Bianca Mann propune o sculptură construită în jurul imaginii unui craniu, o prezenţă destabilizatoare care obligă privitorul să confrunte fragilitatea corpului şi limitele propriei percepţii.

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative, singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înfiinţat în Iaşi, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative. AGERPRES/FOTO RCW