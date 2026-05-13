Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO/FOTO) Rețea de transport ilegal de lemn, destructurată de polițiștii din Neamț

(AUDIO/FOTO) Rețea de transport ilegal de lemn, destructurată de polițiștii din Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 11:12

Polițiștii din Neamț au destructurat o rețea specializată în transporturi ilegale de lemn și falsuri informatice.

Anchetatorii au pus sechestru pe o flotă de camioane și marfă în valoare de o jumătate de milion de euro.

Detalii are purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Ramona Ciofu: ”La data de 24 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică Neamț s-au sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de introducere, modificare sau ștergere date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice și transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire al acestora sau fără proveniență legală, constând în aceea că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, a condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă, cu direcția de deplasare Timișești spre Târgu-Neamț, transportând cantitatea 25,41 m.c. tocătură materiale lemnoase. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că, materialele lemnoase au fost încărcate dintr-o altă locație decât cea înregistrată în aplicația specifică. Totodată, în urma investigațiilor desfășurate de polițiști s-au identificat alte 15 transporturi cu același mod de operare, fiind dispusă extinderea urmăririi penale față de alte 9 persoane și 2 societăți comerciale, în total fiind cercetate 21 de acte materiale de fals. Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, la data de 29 aprilie a.c., s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a 8 autoutilitare și 7 remorci, precum și a 25,41 m.c. de tocătură, în valoarea de aproximativ 500.000 de euro.”

 

(Radio Iaşi/Gianina Buftea)

