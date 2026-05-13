(AUDIO) 15 cazuri de leucoză la bovine, confirmate în județul Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 10:58

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani a confirmat 15 cazuri de leucoză la bovine, în urma campaniei anuale de testare desfășurate în exploatațiile din județ, în perioada aprilie-iunie.

Animalele infectate vor fi sacrificate pentru a preveni răspândirea bolii, iar celelalte bovine din gospodăriile afectate rămân sub supraveghere și vor fi retestate periodic.

Directorul DSVSA Botoșani, Teodor Harabagiu, a declarat că verificările continuă în toate exploatațiile din județ: ”În acele focare, în locațiile în care s-au găsit animale, se repetă recoltarea din 4 în 4 luni până la scoaterea tuturor animalelor și eventual cazuri care mai apar. Până la această dată, numărul de animale care a fost descoperit nu depășește numărul animalelor din anii precedenți. Deja sunt la jumătatea campaniei, s-au recoltat un număr de 25.000 de probe care au fost lucrate în laboratorul Botoșani, 15 pozitive, urmând ca la jumătata lui mai și iunie să mai lucrăm în jur de 22-23 de mii de probe. Se prelucrează termic, în gospodărie se transmite boala, este o boală care aduce pierderi economice. N-am putea spune că se transmite la om, nu este zoonoză, dar aduce pierderi economice.”

Boala, cunoscută sub numele de leucoză enzootică bovină, este o boală virală contagioasă și incurabilă, care afectează sistemul limfatic al animalelor adulte și se transmite în special prin sânge, inclusiv prin insecte precum țânțarii.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

