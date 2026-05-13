Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO/FOTO) Peisajul monahal Vânători-Neamţ, propus pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

(AUDIO/FOTO) Peisajul monahal Vânători-Neamţ, propus pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

(AUDIO/FOTO) Peisajul monahal Vânători-Neamţ, propus pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 10:50

Peisajul cultural monahal Vânători-Neamţ a fost propus, recent, de către Ministerul Culturii pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Zona este recunoscută ca destinaţie de pelerinaj, însă dosarul justificativ evidenţiază un potenţial mult mai amplu, inclusiv pentru turiştii interesaţi de natură şi cultură.

Corespondenta noastră, Gianina Buftea, are detalii: Peisajul monahal Vânători-Neamţ este un teritoriu complex, cu o suprafaţă de peste 300 de km pătraţi, caracterizat printr-o simbioză unică între patrimoniul cultural, predominant de factură religioasă, şi un impresionant peisaj montan, având un grad ridicat de biodiversitate. Despre subiect ne vorbeşte Constantin Preoteasa, specialist în cadrul Complexului Muzeal Naţional Neamţ.

Constantin Preoteasa: Acest sit, peisajul monahal Vânători-Neamţ, este unul dintre puţinele obiective care se înscrie şi ca patrimoniu cultural, dar şi ca patrimoniu natural, pentru că acolo avem, evident, Parcul Naţional Vânători-Neamţ, dar avem şi toată acea salbă de mănăstiri, în frunte cu satele monahale Agapia şi Văratec.

Realizator: Şi Peştera Coliboaia din Munţii Bihorului a fost inclusă pe lista României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, spre o eventuală recunoaştere a sitului ca bun de valoare universală excepţională. Potrivit documentelor transmise de către Ministerul Culturii, în Peştera Coliboaia se găsesc unele dintre cele mai vechi picturi rupestre din Europa.

 

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
INS: Curentul, chiriile şi motorina conduc topul scumpirilor în aprilie
Prim plan miercuri, 13 mai 2026, 10:09

INS: Curentul, chiriile şi motorina conduc topul scumpirilor în aprilie

Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 10,71% în aprilie 2026, cele mai mari creşteri de preţuri fiind înregistrate la energia electrică...

INS: Curentul, chiriile şi motorina conduc topul scumpirilor în aprilie
(AUDIO) Iași: Două clase pilot unice în România, din toamnă, la Colegiul Tehnic „Unirea” Pașcani
Prim plan miercuri, 13 mai 2026, 09:34

(AUDIO) Iași: Două clase pilot unice în România, din toamnă, la Colegiul Tehnic „Unirea” Pașcani

Colegiul Tehnic ”Unirea” din Pașcani va introduce, din anul școlar următor, două clase pilot unice la nivel național: una în domeniul...

(AUDIO) Iași: Două clase pilot unice în România, din toamnă, la Colegiul Tehnic „Unirea” Pașcani
Oradea devine capitala cărții: Ediția a XII-a a Târgului Gaudeamus Radio România începe pe 13 mai
Prim plan miercuri, 13 mai 2026, 06:28

Oradea devine capitala cărții: Ediția a XII-a a Târgului Gaudeamus Radio România începe pe 13 mai

Caravana Gaudeamus Radio România revine pe malul Crișului Repede. În perioada 13 – 17 mai, Piața Unirii va găzdui cea de-a douăsprezecea...

Oradea devine capitala cărții: Ediția a XII-a a Târgului Gaudeamus Radio România începe pe 13 mai
INHGA: Cod galben de inundaţii în nouă bazine hidrografice, până miercuri după-amiaza
Prim plan miercuri, 13 mai 2026, 06:06

INHGA: Cod galben de inundaţii în nouă bazine hidrografice, până miercuri după-amiaza

Sursa: Institutul Național de Hidrologie Şi Gospodărire a Apelor, București Ziua/luna/anul: 12.05.2026 Ora: 11:45 Numărul mesajului: 42 Către:...

INHGA: Cod galben de inundaţii în nouă bazine hidrografice, până miercuri după-amiaza
Prim plan miercuri, 13 mai 2026, 05:49

Doi bebeluși de 5 luni, blocați într-o mașină în centrul Vasluiului

Doi bebeluși de 5 luni, blocați într-o mașină în centrul Vasluiului. Intervenție contracronometru a pompierilor ISU. Momente de panică pentru...

Doi bebeluși de 5 luni, blocați într-o mașină în centrul Vasluiului
Prim plan marți, 12 mai 2026, 15:20

A fost adoptat bugetul județului Iași

Bugetul Județului Iași a fost votat astăzi în unanimitate, după ce toate amendamentele partidelor politice au primit undă verde. Este un buget...

A fost adoptat bugetul județului Iași
Prim plan marți, 12 mai 2026, 12:41

(AUDIO) Iașul devine capitala europeană a creativității

Iașul devine, de astăzi, capitala europeană a creativității. Ediția din acest an Romanian Creative Week debutează în această seară cu un...

(AUDIO) Iașul devine capitala europeană a creativității
Prim plan marți, 12 mai 2026, 11:57

Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a: concert Puya, târg de locuri de muncă, competiții sportive și conferință cu Dragoș Pătraru, o parte dintre evenimente

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) din Iași organizează, în perioada 20–24 mai 2026, cea de-a VI-a ediție a Festivalului...

Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a: concert Puya, târg de locuri de muncă, competiții sportive și conferință cu Dragoș Pătraru, o parte dintre evenimente