(AUDIO/FOTO) Peisajul monahal Vânători-Neamţ, propus pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 10:50

Peisajul cultural monahal Vânători-Neamţ a fost propus, recent, de către Ministerul Culturii pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Zona este recunoscută ca destinaţie de pelerinaj, însă dosarul justificativ evidenţiază un potenţial mult mai amplu, inclusiv pentru turiştii interesaţi de natură şi cultură.

Corespondenta noastră, Gianina Buftea, are detalii: Peisajul monahal Vânători-Neamţ este un teritoriu complex, cu o suprafaţă de peste 300 de km pătraţi, caracterizat printr-o simbioză unică între patrimoniul cultural, predominant de factură religioasă, şi un impresionant peisaj montan, având un grad ridicat de biodiversitate. Despre subiect ne vorbeşte Constantin Preoteasa, specialist în cadrul Complexului Muzeal Naţional Neamţ.

Constantin Preoteasa: Acest sit, peisajul monahal Vânători-Neamţ, este unul dintre puţinele obiective care se înscrie şi ca patrimoniu cultural, dar şi ca patrimoniu natural, pentru că acolo avem, evident, Parcul Naţional Vânători-Neamţ, dar avem şi toată acea salbă de mănăstiri, în frunte cu satele monahale Agapia şi Văratec.

Realizator: Şi Peştera Coliboaia din Munţii Bihorului a fost inclusă pe lista României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, spre o eventuală recunoaştere a sitului ca bun de valoare universală excepţională. Potrivit documentelor transmise de către Ministerul Culturii, în Peştera Coliboaia se găsesc unele dintre cele mai vechi picturi rupestre din Europa.

