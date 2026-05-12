Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, ediția a VI-a: concert Puya, târg de locuri de muncă, competiții sportive și conferință cu Dragoș Pătraru, o parte dintre evenimente

Publicat de Andreea Drilea, 12 mai 2026, 11:57

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) din Iași organizează, în perioada 20–24 mai 2026, cea de-a VI-a ediție a Festivalului studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, unul dintre cele mai ample evenimente dedicate studenților, devenit deja o tradiție a vieții academice ieșene. Timp de cinci zile, campusul va deveni un spațiu al energiei, creativității și interacțiunii, printr-un program divers, ce îmbină activități educaționale, sportive, culturale și de divertisment. Concerte cu Puya și Gașcă Chitară Grozăvești, TUIASI Job Drive-Thru – târgul de joburi dedicat studenților, Crosul TUIASI, conferință în aer liber cu Dragoș Pătraru și „ZAZ Battle” – cea mai mare bătaie cu spumant din România sunt doar câteva dintre reperele ediției din acest an. Intrarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuită pentru toți cei interesați.

Festivalul reprezintă un prilej de a aduce în prim-plan atât spiritul comunității studențești din Campusul „Tudor Vladimirescu”, cât și oportunitățile de dezvoltare personală și profesională de care se pot bucura studenții TUIASI, reunind studenți, cadre didactice și membri ai comunității locale într-un program divers, desfășurat în mai multe zone ale campusului.

Astfel, pe parcursul celor cinci zile de festival, participanții vor avea ocazia să se bucure de activități recreative în aer liber, precum Garden Party, Crosul TUIASI sau competiția de calisthenics, de evenimente de divertisment, precum concerte și petreceri tematice, de proiecții în aer liber, dar și de activități dedicate dezvoltării profesionale, precum TUIASI Job Drive-Thru sau Ziua PHINIA. Programul include și ateliere de wellbeing, conferințe și activități tematice dedicate studenților.

„Festivalul «Zilele Campusului Tudor Vladimirescu» a devenit, de la o ediție la alta, un reper important pentru comunitatea academică a TUIASI, dar și pentru viața studențească ieșeană. Prin intermediul acestui eveniment, ne dorim să oferim studenților nu doar momente de relaxare și socializare, ci și oportunități reale de dezvoltare personală și profesională. Ediția din acest an reflectă încă o dată angajamentul Universității de a construi un mediu universitar modern, dinamic și conectat la nevoile actuale ale tinerilor și de a arăta că viața studențească înseamnă mai mult decât cursuri și examene”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval – Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Miercuri, prima zi – Garden Party, Crosul TUIASI și Finala UEFA

Festivalul va debuta miercuri, pe 20 mai, în Parcul Phoenix, în zona căminelor T1-T2, cu Garden Party – un spațiu dedicat jocurilor în aer liber, activităților recreative, street food-ului și surprizelor pregătite pentru studenți, powered by Banca Transilvania. Seara va continua cu Crosul TUIASI, organizat în parcul dintre căminele T2-T3, iar de la ora 22.00 participanții vor putea urmări în aer liber Finala UEFA Europa League, proiectată pe un ecran de 11 mp.

A doua zi – „Ziua PHINIA” și târg de locuri de muncă

Joi, 21 mai, accentul va fi pus pe dezvoltarea profesională și interacțiunea cu mediul economic. Evenimentul „Ziua PHINIA” va oferi unui număr de 100 de studenți posibilitatea de a descoperi activitatea companiei PHINIA România, iar TUIASI Job Drive-Thru va facilita întâlnirea directă dintre studenți și angajatori, în cadrul unei zone expoziționale organizate în Parcul Phoenix. Tot în cursul zilei va fi amenajată și „Zona de Respiro – Silent Corner”, powered by Cărturești, unde vor avea loc ateliere wellbeing și o sesiune de tip Silent Reading Party. Ziua se va încheia cu un concurs de BeerPong, organizat fără consum de alcool.

Vineri – Concert Puya

Vineri, 22 mai, programul continuă cu cea de-a doua zi a TUIASI Job Drive-Thru, activități Garden Party și ateliere wellbeing pentru studenți. În zona căminelor T5-T6 va avea loc competiția de calisthenics „STREET WORKOUT STRENGTH Endurance & Freestyle Event”, iar seara va fi dedicată concertelor organizate în parcarea dintre căminele T6-T7. Pe scenă vor urca formații locale, Gașcă Chitară Grozăvești și mult așteptatul concert Puya, concertul fiind finanțat de compania PHINIA România. După concerte, petrecerea va continua la Master Club, în cadrul unui after-party organizat de Paranghelia.

Sâmbătă – conferință Dragoș Pătraru

Sâmbătă, 23 mai, studenții sunt invitați la o conferință în aer liber, susținută de Dragoș Pătraru, intitulată „Educația de Azi, Cariera de Mâine”, un eveniment dedicat dialogului despre educație, carieră și provocările generațiilor actuale. Seara va continua cu „Disco ’80 @ Tudor”, o petrecere retro cu DJ Sorin Lupașcu și dress code specific anilor ’80, urmată de „Colorful Campus”, cea mai mare petrecere studențească organizată în aer liber, powered by Class Iași.

Festivalul se va încheia duminică, 24 mai, cu „ZAZ Battle”, powered by Casa de Vinuri Cotnari, eveniment care își propune să aducă în Campusul „Tudor Vladimirescu” cea mai mare bătaie cu spumant din România, unde ne dorim să adunăm la un loc peste 1.000 de participanți. Închiderea oficială a festivalului va avea loc la ora 18.00, în parcarea dintre căminele T6-T7.

Festivalul studențesc „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu” este organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), fiind unul dintre cele mai importante evenimente dedicate comunității studențești din regiune. Ajuns la cea de-a VI-a ediție, festivalul a devenit o tradiție a campusului și un punct de întâlnire pentru studenți și publicul larg.

Ediția din 2026, organizată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, este susținută de parteneri importanți din mediul economic. Partenerii principali ai ediției din acest an sunt PHINIA România, proiect implementat prin Fundația Comunitară Iași, Banca Transilvania, Casa de Vinuri Cotnari, Class Iași, Iulius Mall Iași și Vitamin Aqua. Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Iași, iar partenerii sportivi al festivalului sunt Oxygen Sports&Spa și ACS AtletIS. Sprijinul acestora contribuie la dezvoltarea unui program complex, dedicat comunității studențești și vieții culturale din Campusul „Tudor Vladimirescu”.

Program Zilele Campusului, ediția a VI-a, 20-24 mai 2026

Miercuri – 20.05.2026

Interval orar Locație Eveniment 14.00-18.00 Parcul Phoenix T1-T2 Garden Party – premii, jocuri în aer liber, street food și multe surprize pentru studenți – powered by BT 19.00 Parcul dintre căminele T2-T3 Crosul TUIASI 22.00 Parcul dintre căminele T2-T3 Finala Uefa Europa League – meci în aer liber pe un ecran de 11 mp

Joi – 21.05.2026

Interval orar Locație Eveniment 09.00-15.30 Plecarea se va face cu autobuzul din fața căminului T17 (Complex Tudor Aliment) Ziua PHINIA (100 de studenți vor vedea pe durata unei zile cum este să lucrezi în cadrul Companiei PHINIA România) (participarea se face pe bază de înscrieri online – aici) 10.00-18.00 Parcul Phoenix T1-T2 TUIASI Job Drive-Thru (Ziua 1) (Parcul Phoenix T1-T2) 14.00-18.00 Parcul Phoenix T1-T2 Garden Party – premii, jocuri în aer liber, street food și multe surprize pentru studenți – powered by BT 12.00-16.00 Parcul dintre căminele T2-T3 Zona de Respiro – Silent Corner. Silent Reading Party powered by Cărturești. Ateliere wellbeing pentru studenți. 18.30 Parcul dintre căminele T2-T3 Concurs de BeerPong (competiție fără consumare de băuturi alcoolice)

Vineri – 22.05.2026

Interval orar Locație Eveniment 10.00-16.00 Parcul Phoenix T1-T2 TUIASI Job Drive-Thru (Ziua 2) (Parcul Phoenix T1-T2) 14.00-18.00 Parcul Phoenix T1-T2 Garden Party – premii, jocuri în aer liber, street food și multe surprize pentru studenți – powered by BT 14.00-18.00 Parcul dintre căminele T2-T3 Zona de Respiro – Ateliere wellbeing pentru studenți 18.00-22.00 Parcul dintre căminele T5-T6 Competiție de Calisthenics – STREET WORKOUT STRENGTH Endurance & FREESTYLE EVENT 19.00-23.30 Parcarea dintre căminele T6-T7 Deschidere concert – formații locale Concert Gașcă Chitară Grozăvești Concert Puya powered by PHINIA România 23.30 Master Club After-Party by Paranghelia

Sâmbătă – 23.05.2026

Interval orar Locație Eveniment 14.00-18.00 Parcul Phoenix T1-T2 Garden Party – premii, jocuri în aer liber, street food și multe surprize pentru studenți – powered by BT 17.00 Parcul dintre căminele T2-T3 Conferință în aer liber cu Dragoș Pătraru „Educația de Azi, Cariera de Mâine” 20.00-23.00 Parcarea dintre căminele T6-T7 Disco ’80 @ Tudor: Back to the ’80s în atmosfera „Tudorului” retro;invitat: DJ Sorin Lupașcu – dress code anii ’80 (participanții care vor veni la petrecere conform dress code-ului vor avea șansa să câștige un premii surpriză oferite de vendorii prezenți la festival) 23.00-04.00 Parcarea dintre căminele T6-T7 Colorful Campus – cea mai mare petrecere studențească organizată în aer liber – powered by Class Iași

Duminica – 24.05.2026