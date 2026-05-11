Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iaşi: Bugetul pe 2026, votat după ample dezbateri în plenul şedinţei extraordinare a Consiliului Local

(AUDIO) Iaşi: Bugetul pe 2026, votat după ample dezbateri în plenul şedinţei extraordinare a Consiliului Local

(AUDIO) Iaşi: Bugetul pe 2026, votat după ample dezbateri în plenul şedinţei extraordinare a Consiliului Local
11 mai 2026, 15:53 / actualizat: 11 mai 2026, 18:37

Bugetul municipiului Iași a fost votat, astăzi, după ample dezbateri și poziții divergente.
S-au înregistrat 18 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 6 abțineri.
Bugetul pe 2026 are o valoare de aproximativ 3 miliarde de lei, după cum a precizat primarul Iașului, Mihai Chirica:
În cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local, toate formaţiunile politice au depus amendamente. CURAJ a înaintat 56 de propuneri, PSD  și USR – câte 30, PNL 24, iar AUR – trei.
Discuţiile au vizat în special prioritizarea investiţiilor şi modul de alocare a resurselor bugetare.
Social-democrații au dorit introducerea în bugetul pe anul în curs a finanțării necesare înființării unui centru de excelență în robotică.
Liderul grupului consilierilor locali ai PSD Iași, Marian Dalban:
La rândul său, liderul consilierilor AUR, Vasile Pușcașu, a declarat că sumele alocate celor două CET-uri și Companiei de Transport Public Iași sunt prea mari, fiind nevoie de o externalizare a acestor servicii:
Liderul consilierilor locali ai PNL Iași, Ciprian Bostan, a explicat însă de ce sunt necesare subvențiile, atât pentru CET, cât și pentru CTP:

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii exclud, din nou, orice colaborare cu PSD
Prim plan luni, 11 mai 2026, 16:36

Continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii exclud, din nou, orice colaborare cu PSD

Conducerea PSD a început astăzi discuţii cu posibili parteneri de guvernare, în căutarea unei soluţii la criza politică actuală, generată de...

Continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii exclud, din nou, orice colaborare cu PSD
Atenționare cod galben de averse și grindină pentru județe din Moldova
Prim plan luni, 11 mai 2026, 16:03

Atenționare cod galben de averse și grindină pentru județe din Moldova

ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, grindină de...

Atenționare cod galben de averse și grindină pentru județe din Moldova
Sprijin financiar pentru elevi și studenți, în vederea achiziționării unui computer
Prim plan luni, 11 mai 2026, 15:53

Sprijin financiar pentru elevi și studenți, în vederea achiziționării unui computer

Elevii şi studenţii cu vârste până la 26 de ani, din învăţământul de stat sau particular acreditat, pot beneficia de 200 de euro pentru...

Sprijin financiar pentru elevi și studenți, în vederea achiziționării unui computer
(AUDIO) Evaluările naționale pentru clasele II, IV și VI încep mâine în județul Iași
Prim plan luni, 11 mai 2026, 12:35

(AUDIO) Evaluările naționale pentru clasele II, IV și VI încep mâine în județul Iași

Mâine încep testările din cadrul evaluărilor naționale pentru elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Primii care suțin probele sunt...

(AUDIO) Evaluările naționale pentru clasele II, IV și VI încep mâine în județul Iași
Prim plan luni, 11 mai 2026, 10:43

METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă

INFORMARE  METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 11 mai, ora 12 – 14 mai, ora 10 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de...

METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă
Prim plan luni, 11 mai 2026, 07:28

Oradea devine capitala cărții: Ediția a XII-a a Târgului Gaudeamus Radio România începe pe 13 mai

Caravana Gaudeamus Radio România revine pe malul Crișului Repede. În perioada 13 – 17 mai, Piața Unirii va găzdui cea de-a douăsprezecea...

Oradea devine capitala cărții: Ediția a XII-a a Târgului Gaudeamus Radio România începe pe 13 mai
Prim plan luni, 11 mai 2026, 07:02

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziție temporară cu prilejul cinstirii Zilei Naționale a Martirilor din temnițele comuniste din România

Complexul Muzeal Național Neamț organizează în data de 11 mai 2026, ora 14, la Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra-Neamț o expoziție...

Complexul Muzeal Național Neamț: Expoziție temporară cu prilejul cinstirii Zilei Naționale a Martirilor din temnițele comuniste din România
Prim plan luni, 11 mai 2026, 06:28

Calcule ale partidelor parlamentare înaintea consultărilor oficiale de la Cotroceni pentru numirea viitorului premier

Partidele politice fac în continuare calcule înaintea consultărilor oficiale cu preşedintele Nicuşor Dan pentru numirea viitorului premier....

Calcule ale partidelor parlamentare înaintea consultărilor oficiale de la Cotroceni pentru numirea viitorului premier