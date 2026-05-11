(AUDIO) Iaşi: Bugetul pe 2026, votat după ample dezbateri în plenul şedinţei extraordinare a Consiliului Local

Bugetul municipiului Iași a fost votat, astăzi, după ample dezbateri și poziții divergente.

S-au înregistrat 18 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 6 abțineri.

Bugetul pe 2026 are o valoare de aproximativ 3 miliarde de lei, după cum a precizat primarul Iașului, Mihai Chirica:

În cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local, toate formaţiunile politice au depus amendamente. CURAJ a înaintat 56 de propuneri, PSD și USR – câte 30, PNL 24, iar AUR – trei.

Discuţiile au vizat în special prioritizarea investiţiilor şi modul de alocare a resurselor bugetare.

Social-democrații au dorit introducerea în bugetul pe anul în curs a finanțării necesare înființării unui centru de excelență în robotică.

Liderul grupului consilierilor locali ai PSD Iași, Marian Dalban:

La rândul său, liderul consilierilor AUR, Vasile Pușcașu, a declarat că sumele alocate celor două CET-uri și Companiei de Transport Public Iași sunt prea mari, fiind nevoie de o externalizare a acestor servicii:

Liderul consilierilor locali ai PNL Iași, Ciprian Bostan, a explicat însă de ce sunt necesare subvențiile, atât pentru CET, cât și pentru CTP:

