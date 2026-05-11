Sprijin financiar pentru elevi și studenți, în vederea achiziționării unui computer

Elevii şi studenţii cu vârste până la 26 de ani, din învăţământul de stat sau particular acreditat, pot beneficia de 200 de euro pentru achiziţia de calculatoare, prin programul european dedicat celor care provin din familii cu venituri reduse, maxim 500 de lei brut, lunar, pe membru de familie.

Cererile mai pot fi depuse în cursul acestei săptămâni, până pe 15 mai, la secretariatele unităţilor de învăţământ.

Ajutorul se acordă o singură dată pentru fiecare familie, indiferent de numărul copiilor eligibili.

Formularul de înscriere şi lista documentelor necesare pot fi obţinute de la secretariatele unităţilor de învăţământ sau descărcate de pe site-ul Ministerului.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Ministerul Educaţiei deschide din nou Programul de achiziţie a calculatoarelor pentru elevii provenind din familii cu venituri mai modeste. Cererile se transmit la unitatea de învăţământ, în urma aprobării cererii se emite un bon valoric, cu bonul valoric se merge la comerciant, eventual se achită o diferenţă, în cazul în care elevul doreşte un calculator mai performant. Lucrurile sunt deja intrate într-o rutină de foarte mulţi ani şi sunt destul de simple.

Doar anul trecut, un număr de 1.930 de elevi şi studenţi au beneficiat de acest ajutor.

