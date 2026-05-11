Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii exclud, din nou, orice colaborare cu PSD

Continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii exclud, din nou, orice colaborare cu PSD

Continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii exclud, din nou, orice colaborare cu PSD
11 mai 2026, 16:36

Conducerea PSD a început astăzi discuţii cu posibili parteneri de guvernare, în căutarea unei soluţii la criza politică actuală, generată de demiterea guvernului prin moţiune de cenzură.

O primă întâlnire a avut loc cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Eu i-am spus domnului Grindeanu că o opţiune este să încercăm să refacem coaliţia. Asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiţii, dacă posibilitate, dacă există şi va exista un om care are capacitatea de a-i aduna pe toţi la aceeaşi masă şi, sigur, toate celelalte variante sunt mai puţin probabile fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului, plus sunt nişte constrângeri şi într-o parte şi în partea cealaltă, că au luat nişte decizii atât în PNL şi USR, cât şi în PSD.

Preşedintele UDMR a mai precizat că o altă variantă în discuţie este cea a unui Guvern minoritar, însă aceasta poate fi abordată doar după negocierile oficiale cu Preşedintele.

Kelemen Hunor respinge scenariul alegerilor anticipate sau cel cu un Guvern technocrat.

În această după-amiază, liderul PSD Sorin Grindeanu are o întâlnire şi cu reprezentanţii din Parlament al minorităţilor naţionale.

De cealaltă parte, liberalii exclud din nou posibilitatea unei colaborări cu social-democraţii.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a reafirmat astăzi că hotărârea confirmată în repetate rânduri de conducerea partidului nu poate fi schimbată.

Mircea Abrudean: Aşa cum s-a decis, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie împreună cu PSD, lucrurile sunt clare aici. Deşi văd în spaţiul public tot felul de încercări de a ne readuce la masa discuţiilor, decizia este cât se poate de fermă. Noi, în continuare, aşteptăm propunerile venite din partea PSD, pentru că ei sunt cei care au generat această situaţie.

Noi discuţii la Cotroceni pe tema unei posibile soluţii pentru un nou Guvern ar putea avea loc joi sau vineri.

(RADOR/FOTO Guvernul României, facebook.com)

Etichete:
METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă
Naţional luni, 11 mai 2026, 10:43

METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă

INFORMARE  METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 11 mai, ora 12 – 14 mai, ora 10 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de...

METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă
Calcule ale partidelor parlamentare înaintea consultărilor oficiale de la Cotroceni pentru numirea viitorului premier
Naţional luni, 11 mai 2026, 06:28

Calcule ale partidelor parlamentare înaintea consultărilor oficiale de la Cotroceni pentru numirea viitorului premier

Partidele politice fac în continuare calcule înaintea consultărilor oficiale cu preşedintele Nicuşor Dan pentru numirea viitorului premier....

Calcule ale partidelor parlamentare înaintea consultărilor oficiale de la Cotroceni pentru numirea viitorului premier
Programul „Rabla” intră în linie dreaptă, cu un buget record şi o condiţie nouă
Naţional duminică, 10 mai 2026, 10:18

Programul „Rabla” intră în linie dreaptă, cu un buget record şi o condiţie nouă

Programul „Rabla” intră în linie dreaptă cu un buget record şi o condiţie nouă, maşinile trebuie să fie produse sau asamblate în...

Programul „Rabla” intră în linie dreaptă, cu un buget record şi o condiţie nouă
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Naţional duminică, 10 mai 2026, 08:10

Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare

Actorul Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a murit subit, astăzi, la vârsta de 56 de...

Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Naţional sâmbătă, 9 mai 2026, 12:31

Concluziile preşedintelui Nicuşor Dan după primă rundă de discuţii cu liderii politici

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat astăzi, la Palatul Cotroceni că a încheiat o primă rundă de discuţii cu liderii politici şi că, în...

Concluziile preşedintelui Nicuşor Dan după primă rundă de discuţii cu liderii politici
Naţional sâmbătă, 9 mai 2026, 09:30

Preţurile combustibililor la pompă au scăzut uşor

Preţurile combustibililor la pompă au scăzut uşor în ultimele două zile, pe fondul stabilizării costului unui baril de petrol în jurul...

Preţurile combustibililor la pompă au scăzut uşor
Naţional sâmbătă, 9 mai 2026, 09:10

Indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti a atins un nou maxim istoric în cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare

Indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti, BET, a încheiat şedinţa de tranzacţionare de vineri cu o creştere de 1,2%, atingând un...

Indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti a atins un nou maxim istoric în cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare
Naţional vineri, 8 mai 2026, 14:15

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2364 lei, în scădere...

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu principalele valute