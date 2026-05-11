Continuă discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii exclud, din nou, orice colaborare cu PSD

Conducerea PSD a început astăzi discuţii cu posibili parteneri de guvernare, în căutarea unei soluţii la criza politică actuală, generată de demiterea guvernului prin moţiune de cenzură.

O primă întâlnire a avut loc cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Eu i-am spus domnului Grindeanu că o opţiune este să încercăm să refacem coaliţia. Asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiţii, dacă posibilitate, dacă există şi va exista un om care are capacitatea de a-i aduna pe toţi la aceeaşi masă şi, sigur, toate celelalte variante sunt mai puţin probabile fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului, plus sunt nişte constrângeri şi într-o parte şi în partea cealaltă, că au luat nişte decizii atât în PNL şi USR, cât şi în PSD.

Preşedintele UDMR a mai precizat că o altă variantă în discuţie este cea a unui Guvern minoritar, însă aceasta poate fi abordată doar după negocierile oficiale cu Preşedintele.

Kelemen Hunor respinge scenariul alegerilor anticipate sau cel cu un Guvern technocrat.

În această după-amiază, liderul PSD Sorin Grindeanu are o întâlnire şi cu reprezentanţii din Parlament al minorităţilor naţionale.

De cealaltă parte, liberalii exclud din nou posibilitatea unei colaborări cu social-democraţii.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a reafirmat astăzi că hotărârea confirmată în repetate rânduri de conducerea partidului nu poate fi schimbată.

Mircea Abrudean: Aşa cum s-a decis, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie împreună cu PSD, lucrurile sunt clare aici. Deşi văd în spaţiul public tot felul de încercări de a ne readuce la masa discuţiilor, decizia este cât se poate de fermă. Noi, în continuare, aşteptăm propunerile venite din partea PSD, pentru că ei sunt cei care au generat această situaţie.

Noi discuţii la Cotroceni pe tema unei posibile soluţii pentru un nou Guvern ar putea avea loc joi sau vineri.

