Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă

METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă

METEO: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2026, 10:43

INFORMARE  METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 11 mai, ora 12 – 14 mai, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
      Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h.
      Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 mai, ora 13 – 12 mai, ora 14
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate
Zone afectate: Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte

      În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Etichete:
Concluziile preşedintelui Nicuşor Dan după primă rundă de discuţii cu liderii politici
Naţional sâmbătă, 9 mai 2026, 12:31

Concluziile preşedintelui Nicuşor Dan după primă rundă de discuţii cu liderii politici

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat astăzi, la Palatul Cotroceni că a încheiat o primă rundă de discuţii cu liderii politici şi că, în...

Concluziile preşedintelui Nicuşor Dan după primă rundă de discuţii cu liderii politici
Preţurile combustibililor la pompă au scăzut uşor
Naţional sâmbătă, 9 mai 2026, 09:30

Preţurile combustibililor la pompă au scăzut uşor

Preţurile combustibililor la pompă au scăzut uşor în ultimele două zile, pe fondul stabilizării costului unui baril de petrol în jurul...

Preţurile combustibililor la pompă au scăzut uşor
Indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti a atins un nou maxim istoric în cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare
Naţional sâmbătă, 9 mai 2026, 09:10

Indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti a atins un nou maxim istoric în cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare

Indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti, BET, a încheiat şedinţa de tranzacţionare de vineri cu o creştere de 1,2%, atingând un...

Indicele de referinţă al Bursei de Valori Bucureşti a atins un nou maxim istoric în cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare
Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu principalele valute
Naţional vineri, 8 mai 2026, 14:15

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2364 lei, în scădere...

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu principalele valute
Naţional vineri, 8 mai 2026, 13:30

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale...

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice
Naţional vineri, 8 mai 2026, 10:18

Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă după ce Ilie Bolojan a devenit premier interimar

Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit...

Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă după ce Ilie Bolojan a devenit premier interimar
Naţional vineri, 8 mai 2026, 10:10

Turiştii sunt sfătuiţi ca înainte de a pleca într-o călătorie să se informeze asupra drepturilor pe care le au

Se apropie sezonul vacanţelor de vară şi, ca în fiecare an, mulţi români aleg destinaţii din afara ţării şi călătoriile cu avionul. În...

Turiştii sunt sfătuiţi ca înainte de a pleca într-o călătorie să se informeze asupra drepturilor pe care le au
Naţional vineri, 8 mai 2026, 06:54

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot investi, de astăzi, în titluri Fidelis

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat denominate în lei şi în euro, în...

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot investi, de astăzi, în titluri Fidelis