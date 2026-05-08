Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot investi, de astăzi, în titluri Fidelis

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 mai 2026, 06:54

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat denominate în lei şi în euro, în următoarele 7 zile, în cea de-a cincea ediţie Fidelis, care oferă dobânzi de până la 7,5% pentru scadenţa în lei şi până la 6,25% pentru cea în euro.

Emisiunea se derulează în perioada 8 – 15 mai.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, donatorii de sânge beneficiază de o dobândă de 7,40% pentru titlurile de stat în lei cu scadenţă la 2 ani, precum şi de reducerea semnificativă a pragului minim de subscriere, de la 5.000 lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei. De această facilitate pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025.

Pentru emisiunile în lei dobânzile sunt 6,40% pentru scadenţa la 2 ani, 7,40% pentru scadenţa la 2 ani pentru donatorii de sânge, 7% – scadenţa la 4 ani şi 7,50% – scadenţa la 6 ani. La euro, dobânzile sunt 4% pentru scadenţa la 3 ani, 5% – scadenţa la 5 ani şi 6,25% – scadenţa la 10 ani.

Valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 lei pentru emisiunile în lei şi 100 euro pentru emisiunile în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

‘Programul Fidelis s-a consolidat ca un reper de stabilitate şi încredere pentru populaţie, oferind condiţii avantajoase de economisire şi investiţie, într-un cadru sigur şi transparent. Rezultatele obţinute reflectă interesul constant al românilor pentru titlurile de stat şi confirmă eficienţa acestui program în mobilizarea economisirii interne. În acelaşi timp, continuăm să susţinem şi să încurajăm spiritul civic, prin facilităţile acordate donatorilor de sânge, transformând solidaritatea într-un parteneriat’, a declarat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Începând cu lansarea Fidelis, în august 2020, Ministerul Finanţelor a atras aproape 68 miliarde lei, echivalentul a 13,7 miliarde euro, prin intermediul ediţiilor derulate până în prezent. Numai în anul curent, valoarea subscrierilor realizate a ajuns la aproape 6 miliarde lei, respectiv 1,2 miliarde euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. Deţinătorii de titluri lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti. (Agerpres/ FOTO Ministerul Finanțelor)

